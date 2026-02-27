Популярни
Любомир Иванов вече не е треньор на Ювентус (Малчика)

  • 27 фев 2026 | 20:50
  • 116
  • 1

Ювентус (Малчика) и играещия му треньор Любомир Иванов се разделиха.

Бившият вече наставник коментира пред Sportal.bg.

„Прекалено дълго останах. Не съм получил и стотинка за работата си. Точно обратното, давал съм пари от семейството ми, за да подпомагам организационно отбора. В един момент спрях да го правя. Оттогава не сме тренирали в последните 40 дни на есенния полусезон. Не е плащано и за терена. Въпреки несгодите, имах надежда, че нещата ще се подобрят, но последния мач от есента го изиграхме с едва девет футболисти. Уверяваха ни, че точно тези играчи ще получим някакви средства, но не се случи. Единственото положително за мен е, че ми върнаха вложените от мен пари за отбора. От декември миналата година до края на януари тази година многократно съм звънял на спонсора ни, но никой не вдигаше отсреща. Преди две седмици се разбра, че неяснотите продължават. Тогава заявих, че повече няма да съм треньор на Ювентус. Половината футболисти от основния състав си тръгнаха по същите причини, които изтъквам. Бях готов да остана в отбора ако имат нужда от мен, но при тази ситуация е безсмислено. Случайно започнах в Ювентус (Малчика). В началото беше добре. Подобрихме някои неща. Другите обаче няма как да бъдат коригирани, колкото и да опитвахме“.

