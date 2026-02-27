Росиниър: Искаме да променим лошите резултати срещу Арсенал, винаги съм се възхищавал на ПСЖ

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър говори пред медиите преди неделния сблъсък на отбора му - гостуването на лидера Арсенал в поредното лондонско дерби. Днес стана ясно и, че “сините” ще срещнат европейския клубен шампион Челси на 1/8-финалите европейския клубен шампион Пари Сен Жермен.

Росиниър започна с новините около отбора: “Рийс Джеймс е абсолютно добре. Ромео Лавия става все по-силен. Имахме мини тренировъчен мач през седмицата, където той изглеждаше наистина добре. Естевао ще отсъства за малко по-дълго, а Джейми Байноу-Гитенс напредва в рехабилитацията си. Марк Кукурея няма да е на разположение за неделя, но се надяваме, че ще можем да го върнем възможно най-скоро. Дарио Есуго също се завърна на тренировъчния терен. Надеждата е, че ще можем да ги върнем и да се впишат в разгара на тренировките“.

Updates on Reece, Cucu, Estevao and more ahead of Arsenal. 🎙️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 27, 2026

За жребия в Шампионската лига, мениджърът на Челси каза: “Толкова съм развълнуван. ПСЖ е фантастичен отбор. Имам опит да играя срещу тях във Франция. Винаги съм им се възхищавал. Луис Енрике свърши невероятна работа. Това са мачовете, за които живееш, мачове, заради които идваш във футбола. Ще бъде страхотен мач. Но имаме още три срещи преди това, върху които трябва да се съсредоточа.“

Росиниър се върна и към полуфиналите за “Карабао Къп”, които Челси наскоро загуби именно от Арсенал: “Винаги си разочарован, когато загубиш от един от лондонските си съперници на полуфинал в турнир за купата. Имаше проблеми с наличните играчи. Това не е извинение, а факт. В първия мач бях тук от четири дни. Имаше наистина добра структура без топката. С топката може би можехме да играем по-активно. Що се отнася до това да излезем, за да спечелим мача, имаше ясна идея, че играчите се представиха много добре. Не постигнахме желания резултат и искаме това да се промени в неделя”.

Chelsea head coach Liam Rosenior on facing PSG in the Champions League: “So excited. PSG are a fantastic team. I have experience of playing against them in France. These are the games you live for. It's going to be a great tie. We've got another 3 games before that, that I need… pic.twitter.com/3Pp0SJe3KY — ChelsTransfer (@ChelsTransfer) February 27, 2026

„Играем мач по мач. Висшата лига е толкова трудна всяка седмица, различните тактически проблеми, с които се сблъсквате... Не оценявам един мач като по-труден от другия.Това, което се случва срещу по-предните отбори в лигата, е, че те са по-отворени, защото искат да атакуват повече. Много съм доволен от тази група, от началото, което направихме. Спечелихме 8 от 12 мача - трябваше да е 10 от 12. Това не е лоша основа, от която да започнем”, каза още той.

Запитан за големите финансови загуби на Челси, които бяха обявени тази седмица, специалистът отговори лаконично: “Моята работа е да се съсредоточа върху отбора и да го направя възможно най-силен, за да спечелим титли. Затова съм тук. Ще проведа тези разговори със собствениците и с хората над мен, но това не е нещо, което е на преден план в ума ми.“