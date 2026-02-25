Агентът на Флориан Виртц разкри как е опитал да го уреди в Реал Мадрид

Агентът на Флориан Виртц разкри, че е изпращал съобщения до Чаби Алонсо и ръководството на Реал Мадрид, преди германската звезда да осъществи рекордния си трансфер в Ливърпул. Бащата и агент на играча, Фолкер Щрут, е разкрил, че се е опитал да уреди трансфер на сина си на "Сантиаго Бернабеу" през лятото, когато бившата звезда на Байер Леверкузен премина при мърсисайдци, чупейки трансферния рекорд на клуба със зашеметяващата сделка от 116 милиона паунда.

Колосалната сума за Виртц по-късно през това лято беше надмината от 125-те милиона паунда, платени на Нюкасъл за привличането на Александър Исак, но германската звезда остава играч, около когото клубът се надява да изгради състава си за бъдещите сезони.

Ако обстоятелствата обаче бяха малко по-различни, 22-годишният футболист можеше да носи екипа на Реал Мадрид и да се събере отново с бившия си наставник от Леверкузен, тогавашния треньор Чаби Алонсо, както обясни агентът му Фолкер Щрут в ново интервю.

„В периода, когато се обсъждаше преминаване в Ливърпул или Байерн, се обадих на Чаби Алонсо и му казах: „Трябва да вземеш момчето от Леверкузен със себе си в Реал“, разказа Щрут пред „Билд“.

"Той отговори: „Не е нужно да ми го казваш на мен, трябва да го кажеш на Флорентино Пере“.

„Така че всъщност му изпратих съобщение: „Скъпи Флорентино, казвал съм ти много пъти преди: имам играч тук, когото силно бих препоръчал. Флориан Виртц прави всеки отбор в света по-добър.“

Смята се, че Перес е благодарил на Щрут за предложението, като на свой ред го е насочил към генералния мениджър на клуба Хосе Анхел Санчес за продължаване на разговорите.

Но на фона на натоварения трансферен прозорец, в който бяха привлечени Дийн Хаусен, Франко Мастантуоно, Алваро Карерас и Трент Александър-Арнолд, Реал Мадрид в крайна сметка решава да се откаже от още едно високопрофилно попълнение.

„През тази година просто не беше подходящият момент заради състава и бюджета“, добави Щрут. „Дори хазната на Реал Мадрид невинаги е препълнена. Но желанието ми остава Флориан да играе там един ден.“

В последните седмици Виртц започва да намира формата си на „Анфийлд“ след колебливия старт на престоя си в Мърсисайд.