Съставите на Нотингам Форест и Ливърпул

  • 22 фев 2026 | 14:55
Ливърпул гостува на Нотингам Форест на “Сити Граунд” в двубой от 27-ия кръг на Премиър лийг. Шампионите търсят трета поредна победа във всички турнири, която би ги изравнила по точки с Челси и Манчестър Юнайтед, но с условието, че “червените дяволи” играят своя мач от кръга утре.

Нотингам Форест е точно над зоната на изпадащите, само на две точки пред Уест Хам. Отборът обаче е в добро настроение, след като през седмицата разби с 3:0 като гост Фенербахче в дебюта на Витор Перейра. Освен това по-рано през сезона Форест надигра със същия резултат Ливърпул на “Анфийд” и няма загуба от мърсисайдци вече в три поредни срещи.

Нотингам обаче няма домакинска победа в първенство от декември насам.

Арне Слот е направил две промени в състава си в сравнение с двубоя с Брайтън за ФА Къп. Юго Екитике и Райън Гравенберх се завръщат за сметка на Федерико Киеза и Къртис Джоунс. Доминик Собослай отново ще действа като десен бек, въпреки че на разположение е Джо Гомес, който остава на пейката за началото.

Витор Перейра залага на същия състав, който започна и срещу Фенербахче. Игор Жезус е на върха на атаката.

