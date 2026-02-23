Мак Алистър: Не играхме добре

Ливърпул не игра добре срещу Нотингам Форест, призна халфът Алексис Мак Алистър след победата с 1:0 в мач от английското първенство по футбол през уикенда. Мърсисайдци имаха само един удар в рамките на 90 минути, но в добавеното време аржентинецът се възползва от една от малкото ситуации и спечели трите точки за "червените".

"Със смесени чувства съм, честно казано. Обичам да вкарвам и да печеля мачове, а това го направихме, но според мен не играхме добре. Имаме много да подобряваме в играта ни, но винаги е по-добре да го правиш, докато печелиш", заяви Мак Алистър за Sky Sports. Аржентинецът вкара и седем минути по-рано, но това попадение бе отменено заради игра с ръка. "Знаех, че ще получа втори шанс. Преди тъча казах на Юго (Екитике), че ще имаме положение и ще вкараме гол. Не помня дали беше точно в тази ситуация, но получих шанс и се радвам, че го използвах", добави той.

По-късно Мак Алистър каза за BBC Sport: "Трябва да анализираме мача през седмицата, но и сега ни е ясно, че изобщо не играхме добре. Позициониране, интензитет, преса… Всичко това не работеше. Може би единствено в защита се справихме прилично, защото блокирахме няколко удара".

"Със сигурност обаче бяхме под стандартите ни. Второто полувреме бе една идея по-добро и имахме шансове за гол. Важното е, че използвахме един от тях", каза още аржентинският халф.

