Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. Мак Алистър: Не играхме добре

Мак Алистър: Не играхме добре

  • 23 фев 2026 | 10:25
  • 776
  • 0

Ливърпул не игра добре срещу Нотингам Форест, призна халфът Алексис Мак Алистър след победата с 1:0 в мач от английското първенство по футбол през уикенда. Мърсисайдци имаха само един удар в рамките на 90 минути, но в добавеното време аржентинецът се възползва от една от малкото ситуации и спечели трите точки за "червените". 

"Със смесени чувства съм, честно казано. Обичам да вкарвам и да печеля мачове, а това го направихме, но според мен не играхме добре. Имаме много да подобряваме в играта ни, но винаги е по-добре да го правиш, докато печелиш", заяви Мак Алистър за Sky Sports.  Аржентинецът вкара и седем минути по-рано, но това попадение бе отменено заради игра с ръка.  "Знаех, че ще получа втори шанс. Преди тъча казах на Юго (Екитике), че ще имаме положение и ще вкараме гол. Не помня дали беше точно в тази ситуация, но получих шанс и се радвам, че го използвах", добави той. 

По-късно Мак Алистър каза за BBC Sport: "Трябва да анализираме мача през седмицата, но и сега ни е ясно, че изобщо не играхме добре. Позициониране, интензитет, преса… Всичко това не работеше. Може би единствено в защита се справихме прилично, защото блокирахме няколко удара". 

"Със сигурност обаче бяхме под стандартите ни. Второто полувреме бе една идея по-добро и имахме шансове за гол. Важното е, че използвахме един от тях", каза още аржентинският халф.  

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Артета: Това е красотата на футбола

Артета: Това е красотата на футбола

  • 23 фев 2026 | 07:57
  • 3045
  • 2
Тудор след катастрофалния дебют: Трябва да тренираме здраво ден след ден и да бъдем скромни

Тудор след катастрофалния дебют: Трябва да тренираме здраво ден след ден и да бъдем скромни

  • 23 фев 2026 | 07:43
  • 4262
  • 3
Флик: Важно е, че отново сме начело

Флик: Важно е, че отново сме начело

  • 23 фев 2026 | 07:33
  • 3044
  • 4
Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

  • 23 фев 2026 | 07:07
  • 4670
  • 2
Треньорът на Парма: Не е лесно да останеш концентриран срещу толкова силен отбор

Треньорът на Парма: Не е лесно да останеш концентриран срещу толкова силен отбор

  • 23 фев 2026 | 06:27
  • 1632
  • 1
Асистентът на Алегри: Днес нямахме късмет

Асистентът на Алегри: Днес нямахме късмет

  • 23 фев 2026 | 05:41
  • 3155
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

Лудогорец не може да си позволи грешка в Пловдив

  • 23 фев 2026 | 06:55
  • 6697
  • 46
Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

Евертън ще опита да забие прът в амбициите на Юнайтед

  • 23 фев 2026 | 07:07
  • 4670
  • 2
Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

  • 23 фев 2026 | 11:00
  • 1095
  • 0
Лудогорец се разделя с Тисера

Лудогорец се разделя с Тисера

  • 23 фев 2026 | 10:01
  • 5159
  • 3
Милано - Кортина 2026 вече е в историята! Красива церемония закри Игрите в Италия

Милано - Кортина 2026 вече е в историята! Красива церемония закри Игрите в Италия

  • 23 фев 2026 | 00:07
  • 12266
  • 13
Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

Доминация на Арсенал в дербито, Езе отново разплака Тотнъм

  • 22 фев 2026 | 20:37
  • 31210
  • 54