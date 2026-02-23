Ван Дайк: Ливърпул няма да спре да търси най-добрата си форма

Ливърпул няма да спре да търси най-добрата си форма, заяви капитанът Вирджил ван Дайк след победата с 1:0 срещу Нотингам Форест през уикенда. Мърсисайдци изиграха слаб мач, но спечелиха с попадение на Алексис Мак Алистър в седмата минута на добавеното време.

"Искаме да играем най-добрия ни футбол, но в някои мачове определено не се получава", заяви той, цитиран на клубния уебсайт. "Искаме да постигнем подобрение на играта ни и знаем, че не сме перфектни. Целта ни е да даваме най-доброто за клуба, но сме хора и не сме перфектни. Всеки един от нас трябва да играе на най-високо ниво и това е процес, който ще продължи и в следващия мач (срещу Уест Хам). Той също няма да бъде лесен", продължи Ван Дайк. "На този стадион определено се играе трудно, но това не е извинение за слабото ни първо полувреме. Не бяхме на себе си както с топка, така и без. Всички видяхте колко голямо желание имахме да не допуснем гол. През второто полувреме нещата се промениха във всеки аспект", каза още нидерландският национал.

"Започнахме да комбинираме по-добре, подкрепяхме се отлично в средата на терена и често крилата ни оставаха един на един с противник. Не създадохме кой знае какви положения, но Юго Екитике играеше отлично и трябваше да вкара. Стигнахме обаче до победен гол и това е най-важното", завърши Ван Дайк.

Следвай ни:

Снимки: Imago