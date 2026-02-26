Популярни
  Галатасарай
  2. Галатасарай
  Осимен се притеснява от отмъщение на Ливърпул

  26 фев 2026 | 12:05
Галатасарай се класира за осминафиналите на Шампионската лига след драма в Торино. Ювентус водеше с 3:0 след редовното време и с това изравни общия резултат. В продълженията обаче турците вкараха два гола. Следващият им съперник ще бъде Ливърпул или Тотнъм.

Звездата на Галатасарай Виктор Осимен има предпочитания, като иска неговият тим да избегне мърсисайдци, въпреки че турците победиха тима на Арне Слот по-рано през сезона. Тогава нигерийският нападател отбеляза единствения гол в мача от дузпа.

“Ако трябва да бъда честен, среща с Ливърпул сега ще бъде като отмъщение. Няма да кажа много, но бих искал да избегнем Ливърпул. Но, ако се случи, ще се хвърлим. Няма да е лесно. Това е Шампионската лига, няма лесни отбори. Видяхте как летящия Бодьо/Глимт се представя в турнира. Ако искаш да спечелиш, трябва да играеш срещу големите”, сподели Осимен.

“Играхме с Ливърпул, не сме играли на “Анфийлд”. Ако се изправим срещу тях, ще бъде невероятен мач. Мисля, че сме готови за такава битка”, допълни той.

