Рекордни приходи в европейския клубен футбол

Приходите в европейския клубен футбол ще надвишат 30 милиарда евро за първи път. Увеличаващите се разходи обаче означават, че това не се пренася директно към увеличаване на печалбите. Това са двата акцента в последното издание в доклада на УЕФА за Финансите и инвестиционния пейзаж на европейския клубен футбол.

През 2024 г. приходите бяха рекордните 28.6 милиарда евро, а за 2025 г. се очаква те да минат над 30 милиарда. Докладът отчита основните тенденции в индустрия, която продължава да се развива, изследва как клубовете се адаптират, къде се появяват нови възможности и какви предизвикателства стоят пред футбола.

UEFA landscape report for 24/25 is out - a couple of interesting bits for Spurs on a quick review:



- A discrepancy between what Deloitte have reported as our wage to revenue ratio (44%) vs UEFA report (47%). Revenue is very similar in both so doesn’t seem to just be the… pic.twitter.com/2O8QuORpIR — Levynomics (@levynomics1882) February 26, 2026

От 2015 г. насам приходите в европейския клубен футбол са нараснали с повече от 13 милиарда. Те идват увеличените наградни фондове в турнирите на УЕФА, телевизионните права, рекламните партньорства и продажба на билети. В същия период приходите от трансфери са се увеличили с 211%.

Докладът отчита, че увеличението на приходите не отразява сложността на сегашната финансова среда във футбола. Много клубове продължават да работят при увеличаващите се оперативни разходи и разрастващи се структури на персонала. Заплатите на хората в клубовете извън тези на футболистите са се увеличили с 42% между 2021 и 2024 г. При заплатите на играчите се забелязва стабилизиране, като увеличението е 2-3% годишно.

Снимки: Imago