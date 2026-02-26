Популярни
Рекордни приходи в европейския клубен футбол

  • 26 фев 2026 | 14:03
  • 279
  • 0
Рекордни приходи в европейския клубен футбол

Приходите в европейския клубен футбол ще надвишат 30 милиарда евро за първи път. Увеличаващите се разходи обаче означават, че това не се пренася директно към увеличаване на печалбите. Това са двата акцента в последното издание в доклада на УЕФА за Финансите и инвестиционния пейзаж на европейския клубен футбол.

През 2024 г. приходите бяха рекордните 28.6 милиарда евро, а за 2025 г. се очаква те да минат над 30 милиарда. Докладът отчита основните тенденции в индустрия, която продължава да се развива, изследва как клубовете се адаптират, къде се появяват нови възможности и какви предизвикателства стоят пред футбола.

От 2015 г. насам приходите в европейския клубен футбол са нараснали с повече от 13 милиарда. Те идват увеличените наградни фондове в турнирите на УЕФА, телевизионните права, рекламните партньорства и продажба на билети. В същия период приходите от трансфери са се увеличили с 211%.

Докладът отчита, че увеличението на приходите не отразява сложността на сегашната финансова среда във футбола. Много клубове продължават да работят при увеличаващите се оперативни разходи и разрастващи се структури на персонала. Заплатите на хората в клубовете извън тези на футболистите са се увеличили с 42% между 2021 и 2024 г. При заплатите на играчите се забелязва стабилизиране, като увеличението е 2-3% годишно.

Снимки: Imago

