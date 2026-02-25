Популярни
Леао: Диого Жота винаги искаше да помогне на всички
  • 25 фев 2026 | 18:33
  • 268
  • 0
Футболният свят остава в траур след трагичната кончина на португалския национал и играч на Ливърпул Диого Жота, а един от бившите му съотборници в националния отбор - Рафаел Леао, не скри огромното въздействие, което е оказала загубата.

Жота почина при автомобилна катастрофа Испания, заедно с брат си. Той бе запомнен от съотборниците си като щедра и подкрепяща личност, винаги готов да изслуша или да помогне.

„На всички им пукаше за него. Дори понякога да беше в своето лично пространство, разговаряйки със съпругата или децата си“, коментира Леао в емоционално интервю за CBS.

„Той беше добър съотборник и винаги искаше да помогне на всички, както понякога и на мен. Понякога го молех за някои неща, а той също ме молеше за билети за семейството си да дойдат в Милано, за да гледат някои мачове“, добави португалският футболист на Милан.

Топлите чувствата към Жота бяха очевидни по време на погребението му през миналия юли, на което се събраха многобройни футболни личности, за да отдадат почитта си.

