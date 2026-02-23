Популярни
Карагър: За 15 минути Нгумоа направи повече, отколкото Гакпо и Салах за цял мач

  • 23 фев 2026 | 11:29
  • 1190
  • 0
Карагър: За 15 минути Нгумоа направи повече, отколкото Гакпо и Салах за цял мач

Легендарният бивш бранител на Ливърпул Джейми Карагър разкритикува Мохамед Салах и Коди Гакпо за представянето им във вчерашния двубой с Нотингам Форест. Двамата бяха титуляри в селекцията на Арне Слот и присъствието им на терена бе безлично, което накара мениджъра на шампионите да ги замени с Рио Нгумоа и Федерико Киеза в 77-ата минута. Това промени динамиката на играта на Ливърпул в атака, а тийнейджърът центрира за двете голови ситуации пред вратата на Ортега - отменения гол на Мак Алистър и впоследствие победното попадение на аржентинеца. Карагър смята, че е време Нгумоа да получи шансове да стартира и като титуляр.

“Това е един от най-големите обири, които видях в Премиър лийг през този сезон. Рио Нгумоа влезе в 77-ата минута и за 15 минути направи повече, отколкото Гакпо и Салах в целия мач. Това хлапе промени играта. Той вече трябва да започва и като титуляр. Толкова е добър”, заяви Карагър.

Салах, от своя страна, реагира доста иронично на решението на бъде заменен, което предизвика негативни реакции сред феновете на Ливърпул в социалните мрежи.

Снимки: Imago

