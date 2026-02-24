Ливърпул готов да се раздели с Гакпо през лятото

Бъдещето на нападателя Коди Гакпо в Ливърпул е все по-неясно. Според информации от Англия клубът е готов да се раздели с него след разочароващия му сезон.

Ливърпул постигна измъчен успех с 1:0 над Нотингам на „Сити Граунд“ благодарение на много късен гол на Алексис Мак Алистър, който остави живи европейските надежди на „червените“ през този сезон. Въпреки победата, феновете не спестиха критиките си към отбора след едно от най-слабите представяния под ръководството на мениджъра Арне Слот. А Гакпо, който има само един гол в последните си 12 мача в лигата, беше особено критикуван от привържениците, които смятат, че крилото далеч не притежава нужните качества за първия отбор.

Сега, според иформация на „Shoot“, Ливърпул е готов да продаде Гакпо, ако успее да намери негов заместник това лято, тъй като 26-годишният играч продължава да разочарова. Нидерландецът се присъедини към „червените“ от ПСВ Айндховен през 2023 г. и оттогава е записал 163 мача за клуба във всички турнири, в които има 48 гола и 21 асистенции.

Миналото лято Байерн (Мюнхен) проявяваше интерес, но вместо това привлече съотборника му Луис Диас – ход, който се оказа пълен успех за германския гранд. Със сигурност обаче през лятото ще се намерят купувачи, ащо Гакпо бъде пуснат на пазара. В момента цената му е от порядъка на 70 млн. евро.

Междувременно Ливърпул вече се оглежда за негов заместник. Имената на Анътни Гордън от Нюкасъл и Джаръд Боуен от Уест Хам се свързват с клуба като варианти за подсилване на атаката.

