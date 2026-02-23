Популярни
  УЕФА наказа играча на Бенфика, но не и Валверде за удара без топка

  23 фев 2026
УЕФА нанесе втори удар по Бенфика в навечерието на реванша срещу Реал Мадрид от плейофния кръг в Шампионската лига. След като първо евроцентралата превантивно спря правата на футболиста на португалците Джанлука Престиани, после отказа и да накаже Федерико Валверде от “кралете”. Става дума за епизод от последните минути на първия мач, когато уругваецът удари без топка в лицето Самуел Дал. Това беше видяно от страничния съдия, който сигнализира за нарушение, но пък не последва дори жълт картон. Още по-изненадващо не се намеси и ВАР.

Сега “орлите” разкриха, че са били информирани от УЕФА за отхвърлянето на подадената от тях жалба относно въпросния инцидент. Лисабонският гранд обвини уругвайския футболист в предполагаемо насилствено поведение срещу Самуел Дал.

“Въпреки ясните доказателства от видеозаписите, които показват агресията срещу играча на Бенфика, УЕФА реши да не предприема никакви дисциплинарни действия. Без съмнение, това е ситуация за червен картон, която не беше санкционирана по време на мача”, коментираха португалците.

