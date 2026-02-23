Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Бенфика веднага реагира на решението на УЕФА

Бенфика веднага реагира на решението на УЕФА

  • 23 фев 2026 | 17:32
  • 1018
  • 0

Бенфика излезе с официална позиция относно временната санкция от един мач, наложена от УЕФА на футболиста на тима Джанлука Престиани. Наказанието е свързано със събитията от миналия вторник на „Луж“ и предполагаема расистка обида от страна на аржентинеца към Винисиус Жуниор по време на първия сблъсък срещу Реал Мадрид от плейофния кръг в Шампионската лига. От клуба заявиха, че ще обжалват.

Бенфика се запозна с решението на УЕФА да наложи временна санкция от един мач на нашия играч Джанлука Престиани като част от текущото разследване на инцидента, случил се по време на мача срещу Реал Мадрид.

Клубът изразява съжаление, че играчът е лишен от състезателни права, докато казусът все още е в етап на разследване, и ще обжалва това решение на УЕФА, въпреки че сроковете на практика няма да окажат влияние върху реванша от плейофите на Шампионската лига. Бенфика също така потвърждава своя непоколебим ангажимент в борбата срещу всяка форма на расизъм или дискриминация – ценности, които са част от нашата историческа идентичност и намират отражение в ежедневните ни действия, в нашата глобална общност, в работата на Фондация „Бенфика“ и в знакови фигури от историята на клуба като Еузебио“, се казва в изявлението на клуба от Лисабон.

Португалците изостават с 0:1 в общия резултат. На осминафиналите победителят ще играе или срещу Спортинг (Лисабон), или срещу Манчестър Сити.

УЕФА се презастрахова и спря Престиани от участие на “Сантиаго Бернабеу”
УЕФА се презастрахова и спря Престиани от участие на “Сантиаго Бернабеу”
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона се ядоса на жалба и публикация, уличаващи Лапорта в пране на пари, заплаши със съд

Барселона се ядоса на жалба и публикация, уличаващи Лапорта в пране на пари, заплаши със съд

  • 23 фев 2026 | 15:37
  • 1739
  • 0
Моуриньо няма да говори преди реванша с Реал и няма да пътува за Мадрид

Моуриньо няма да говори преди реванша с Реал и няма да пътува за Мадрид

  • 23 фев 2026 | 15:30
  • 5150
  • 5
Белингам и Милитао направиха голяма крачка към завръщането си

Белингам и Милитао направиха голяма крачка към завръщането си

  • 23 фев 2026 | 15:18
  • 985
  • 1
Халф на Лацио ще се подложи на нова операция

Халф на Лацио ще се подложи на нова операция

  • 23 фев 2026 | 14:53
  • 651
  • 0
Дик Адвокаат напусна и няма да води Кюрасао на Световното първенство

Дик Адвокаат напусна и няма да води Кюрасао на Световното първенство

  • 23 фев 2026 | 14:23
  • 1729
  • 0
Спрягат Ивайло Петев за наследник на Славиша Стоянович

Спрягат Ивайло Петев за наследник на Славиша Стоянович

  • 23 фев 2026 | 14:14
  • 3863
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пловдив) 0:0 Лудогорец, шансове пред двете врати

Ботев (Пловдив) 0:0 Лудогорец, шансове пред двете врати

  • 23 фев 2026 | 18:44
  • 11199
  • 51
Официално: ЦСКА привлече Факундо

Официално: ЦСКА привлече Факундо

  • 23 фев 2026 | 17:25
  • 15023
  • 58
Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

  • 23 фев 2026 | 16:51
  • 15055
  • 11
Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

  • 23 фев 2026 | 16:07
  • 22359
  • 15
Генчев си спомни за 3:0 в Будапеща и вярва в нов успех на Лудогорец

Генчев си спомни за 3:0 в Будапеща и вярва в нов успех на Лудогорец

  • 23 фев 2026 | 17:12
  • 3934
  • 5
Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

Ивана Шпанович пред Sportal.bg: Медал от голям форум в тройния скок ще ми е достатъчен и последната ми дума в атлетиката

  • 23 фев 2026 | 11:00
  • 8281
  • 0