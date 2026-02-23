Бенфика веднага реагира на решението на УЕФА

Бенфика излезе с официална позиция относно временната санкция от един мач, наложена от УЕФА на футболиста на тима Джанлука Престиани. Наказанието е свързано със събитията от миналия вторник на „Луж“ и предполагаема расистка обида от страна на аржентинеца към Винисиус Жуниор по време на първия сблъсък срещу Реал Мадрид от плейофния кръг в Шампионската лига. От клуба заявиха, че ще обжалват.

“Бенфика се запозна с решението на УЕФА да наложи временна санкция от един мач на нашия играч Джанлука Престиани като част от текущото разследване на инцидента, случил се по време на мача срещу Реал Мадрид.

Клубът изразява съжаление, че играчът е лишен от състезателни права, докато казусът все още е в етап на разследване, и ще обжалва това решение на УЕФА, въпреки че сроковете на практика няма да окажат влияние върху реванша от плейофите на Шампионската лига. Бенфика също така потвърждава своя непоколебим ангажимент в борбата срещу всяка форма на расизъм или дискриминация – ценности, които са част от нашата историческа идентичност и намират отражение в ежедневните ни действия, в нашата глобална общност, в работата на Фондация „Бенфика“ и в знакови фигури от историята на клуба като Еузебио“, се казва в изявлението на клуба от Лисабон.

Португалците изостават с 0:1 в общия резултат. На осминафиналите победителят ще играе или срещу Спортинг (Лисабон), или срещу Манчестър Сити.

