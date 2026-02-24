Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Рио Фърдинанд: В Жозе Моуриньо няма и капка расизъм

Рио Фърдинанд: В Жозе Моуриньо няма и капка расизъм

  • 24 фев 2026 | 10:02
  • 863
  • 2
Рио Фърдинанд: В Жозе Моуриньо няма и капка расизъм

Бившият бранител на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинънд защити Жозе Моуриньо след настроенията, които се създадоха срещу португалеца заради коментарите му след инцидентите с Винисиус Жуниор по време на първия сблъсък между Бенфика и Реал Мадрид. Бразилецът се оплака от това, че е бил обект на расистки обиди, както от своя съперник Джанлука Престиани, така и от феновете на домакините. След мача Жозе Моуриньо се фокусира върху поведението на самия Винисиус, обвинявайки го, че е провокирал привържениците с танца, с който отпразнува гола си. В добавка португалецът подчерта, че тези неща се случват на всеки стадион, на който играе Винисиус, което показва, че в поведението на самия бразилец има нещо грешно. Това пък доведе до доста критики към Моуриньо, като Лилиан Тюрам и Венсан Компани бяха сред тези, които отправиха обвинения към Специалния.

Моуриньо: Има нещо сбъркано, това се случва на всеки стадион, на който играе Винисиус
Моуриньо: Има нещо сбъркано, това се случва на всеки стадион, на който играе Винисиус

"Мисля, че след време Жозе ще си каже: “Може би подходът ми беше грешен в тази ситуация”. Но това не го прави расист. Мисля, че Жозе Моуриньо е направил достатъчно, за да могат чернокожите футболисти от цел свят, които гледат на него като на баща, да потвърдят, че в него няма и капка расизъм. Просто мисля, че подходи погрешно в тази ситуация, за съжаление. Всъщност бих искал да чуя какво мисли по въпроса сега", заяви Рио Фърдиннд.

След първия мач Специания увери, че въпреки че ще е наказан, ще пътува за реванша в Мадрид и ще даде пресконференция на испанска земя. Вчера обаче стана ясно, че той се е отказал от това намерение и ще остане в Лисабон, така че няма даде говори преди реванша на "Сантиаго Бернабеу".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Отлагат мачовете в Аржентина заради обвинения във финансови измами срещу футболната асоциация

Отлагат мачовете в Аржентина заради обвинения във финансови измами срещу футболната асоциация

  • 24 фев 2026 | 09:35
  • 375
  • 0
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 5601
  • 0
Барселона следи мексикански голмайстор

Барселона следи мексикански голмайстор

  • 24 фев 2026 | 07:34
  • 1711
  • 0
Ливърпул готов да се раздели с Гакпо през лятото

Ливърпул готов да се раздели с Гакпо през лятото

  • 24 фев 2026 | 07:07
  • 3920
  • 4
Чешки нападател е в полезрението на Атлетико Мадрид

Чешки нападател е в полезрението на Атлетико Мадрид

  • 24 фев 2026 | 06:39
  • 2365
  • 0
"Сблъсък" между Марсело и Роналдиньо в "Ел Класико" на легендите

"Сблъсък" между Марсело и Роналдиньо в "Ел Класико" на легендите

  • 24 фев 2026 | 06:03
  • 4059
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец в България затваря днес - ще има ли изненадващи сделки?

Трансферният прозорец в България затваря днес - ще има ли изненадващи сделки?

  • 24 фев 2026 | 09:55
  • 10733
  • 33
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 5601
  • 0
Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

  • 24 фев 2026 | 09:30
  • 3933
  • 7
Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

  • 24 фев 2026 | 09:43
  • 3028
  • 8
Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

  • 23 фев 2026 | 23:56
  • 34626
  • 63
Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

  • 23 фев 2026 | 20:54
  • 9886
  • 6