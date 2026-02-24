Рио Фърдинанд: В Жозе Моуриньо няма и капка расизъм

Бившият бранител на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинънд защити Жозе Моуриньо след настроенията, които се създадоха срещу португалеца заради коментарите му след инцидентите с Винисиус Жуниор по време на първия сблъсък между Бенфика и Реал Мадрид. Бразилецът се оплака от това, че е бил обект на расистки обиди, както от своя съперник Джанлука Престиани, така и от феновете на домакините. След мача Жозе Моуриньо се фокусира върху поведението на самия Винисиус, обвинявайки го, че е провокирал привържениците с танца, с който отпразнува гола си. В добавка португалецът подчерта, че тези неща се случват на всеки стадион, на който играе Винисиус, което показва, че в поведението на самия бразилец има нещо грешно. Това пък доведе до доста критики към Моуриньо, като Лилиан Тюрам и Венсан Компани бяха сред тези, които отправиха обвинения към Специалния.

"Мисля, че след време Жозе ще си каже: “Може би подходът ми беше грешен в тази ситуация”. Но това не го прави расист. Мисля, че Жозе Моуриньо е направил достатъчно, за да могат чернокожите футболисти от цел свят, които гледат на него като на баща, да потвърдят, че в него няма и капка расизъм. Просто мисля, че подходи погрешно в тази ситуация, за съжаление. Всъщност бих искал да чуя какво мисли по въпроса сега", заяви Рио Фърдиннд.

След първия мач Специания увери, че въпреки че ще е наказан, ще пътува за реванша в Мадрид и ще даде пресконференция на испанска земя. Вчера обаче стана ясно, че той се е отказал от това намерение и ще остане в Лисабон, така че няма даде говори преди реванша на "Сантиаго Бернабеу".