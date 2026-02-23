Популярни
Футболист на Реал Мадрид ядоса азиатци в социалните мрежи

  • 23 фев 2026 | 19:02
  • 1666
  • 0
Футболист на Реал Мадрид ядоса азиатци в социалните мрежи

20-годишният футболист на Реал Мадрид Дийн Хаусен си навлече неочаквани проблеми в социалните мрежи. Защитникът е споделил кратки видеа от т.нар. рийлс, които обаче са били определени като обидни от страна на азиатци. В някои от тях например били осмивани формата на очите на тези хора. В тази връзка Хаусен е бил засипан от гневни коментари от азиатци.

От Реал Мадрид побързаха да се извинят от негово име със съобщение в китайската социална мрежа Weibo.

“Искрено се извинявам на моите китайски приятели. Преди време, без да осъзная, споделих съдържание, което съдържаше обидни съобщения. Това беше неволно и съжалявам за причиненото неудобство”, се казва в него.

Хаусен е роден в Амстердам и е с родители нидерландци, но семейството се премества в Испания, когато той е 5-годишен. В тази връзка защитникът на Реал има испански паспорт и играе за местния национален тим.

