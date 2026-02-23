Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Моуриньо няма да говори преди реванша с Реал и няма да пътува за Мадрид

Моуриньо няма да говори преди реванша с Реал и няма да пътува за Мадрид

  • 23 фев 2026 | 15:30
  • 2969
  • 2
Моуриньо няма да говори преди реванша с Реал и няма да пътува за Мадрид

Както вече беше известно преди последния съдийски сигнал на мача между Бенфика и Реал Мадрид на "Луш", Жозе Моуриньо ще пропусне реванша на терена с "кралския клуб" на "Бернабеу", тъй като беше изгонен заради протести срещу съдийската бригада.

Освен това португалският треньор няма да присъства и на пресконференцията преди реванша от плейофите на Шампионската лига. Клубът обяви в понеделник сутринта в преспрограмата си, че Жоао Тралао, един от неговите помощници, ще замести сънародника си в разговора с журналистите, придружен от неназован играч.

Това е просто решение на клуба и треньорския щаб, като пресконференцията е насрочена за 16:15 часа португалско време във вторник, последвана от открита тренировка (15 минути) за медиите в 17:00 часа.

През този сезон в Бенфика Жозе Моуриньо вече пропусна няколко пресконференции преди мачове от първенството, както се случи и в последния двубой срещу Авеш САД (3:0). Това е първата пресконференция на международно ниво, която пропуска с "орлите", Решението ида логично на фона на цялата полемика около предполагаемия случай на расизъм от страна Престиани към Винисиус Жуниор.

След първия мач Специания увери, че въпреки че ще е наказан, ще пътува за реванша в Мадрид и ще даде пресконференция на испанска земя. Сега обаче Моуриньо е променил решението и ще остане в Лисабон.

