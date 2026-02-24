Барселона следи мексикански голмайстор

Търсенето на централен нападател е сред основните приоритети в списъка на спортното ръководство на Барса. В клуба са наясно, че тази позиция се нуждае от подсилване, като сега остава да се определи точният профил на играча, което ще зависи и от финансовите възможности на „блаугранас“ през летния трансферен прозорец. Най-амбициозното име в списъка е това на Хулиан Алварес (26 г.), но привличането му от Атлетико Мадрид няма да е лесна задача. Поради тази причина продължават да се появяват нови кандидати за атаката на Барса.

В един по-бюджетен сценарий, от „ESPN“ посочват името на Армандо „Ла Ормига“ Гонсалес като възможен трансфер за каталунците. Нападателят на Чивас Гуадалахара е истинска сензация в мексиканската Лига MX със своите 17 гола в 24 мача, като според информацията е привлякъл интереса на Барселона. Твърди се, че младият футболист вече е отхвърлил оферта от ЦСКА (Москва), а също така е в полезрението на Уест Хам и Селтик.

Армандо Гонсалес има достъпна освобождаваща клауза в размер на 15 милиона евро за европейски клубове и наскоро поднови договора си до 2029 г. Въпреки това, от „ESPN“ добавят, че нападателят може да бъде продаден и за по-ниска сума, при условие че Чивас запази процент от бъдеща негова продажба.

Предстои да видим дали Барса ще предприеме стъпки за привличането на Гонсалес през лятото. Очаква се той да бъде сред повиканите в националния отбор на Мексико за Световното първенство, а търсенето на нов номер „9“ от страна на каталунците продължава.

Снимки: Gettyimages