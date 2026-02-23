Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Ламин Ямал подобри пореден клубен рекорд на Барселона

Ламин Ямал подобри пореден клубен рекорд на Барселона

  • 23 фев 2026 | 21:19
  • 718
  • 4

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал за пореден път счупи клубен рекорд с участието си при вчерашния успех с 3:0 над Леванте.

Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми
Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

От испанския шампион потвърдиха, че именно тази победа е била под номер 100 за Ямал с екипа на първия състав на клуба. Така със своите 18 години и 224 дни той се превърна в най-младия играч, който достига този брой победи за Барселона. Досега това постижение принадлежеше на Боян Къркич, който го записа на 20 години и 128 дни, а топ 3 в тази класация се допълва от Лионел Меси, който е достигнал тази кота при навършени 21 години.

Ямал стигна до победа №100 в 139 мача за Барса, като в тях е регистрирал също така 16 равенства и 23 загуби. В тези срещи испанското крило има 40 гола и 48 асистенции. Освен него, с поне 100 успеха за каталунците в настоящия им състав са още Френки де Йонг (185 победи), Педри (152), Роналд Араухо (131), Феран Торес (129), Жул Кунде (128), Роберт Левандовски (120), Рафиня (118), Алехандро Балде (109) и Ерик Гарсия (102).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Божинов и компания загубиха прекия сблъсък с Фиорентина и се доближиха до изпадане

Божинов и компания загубиха прекия сблъсък с Фиорентина и се доближиха до изпадане

  • 23 фев 2026 | 21:47
  • 721
  • 0
УЕФА наказа играча на Бенфика, но не и Валверде за удара без топка

УЕФА наказа играча на Бенфика, но не и Валверде за удара без топка

  • 23 фев 2026 | 21:40
  • 1199
  • 4
Евертън 0:0 Манчестър Юн, ранен шанс за гостите

Евертън 0:0 Манчестър Юн, ранен шанс за гостите

  • 23 фев 2026 | 21:59
  • 3780
  • 15
Турски национал ще напусне Рома след края на сезона

Турски национал ще напусне Рома след края на сезона

  • 23 фев 2026 | 20:57
  • 1061
  • 0
Торино обяви треньорска смяна

Торино обяви треньорска смяна

  • 23 фев 2026 | 20:50
  • 882
  • 0
Милан обяви колко дълго ще отсъства Лофтъс-Чийк, той показа щетите от сблъсъка си

Милан обяви колко дълго ще отсъства Лофтъс-Чийк, той показа щетите от сблъсъка си

  • 23 фев 2026 | 20:08
  • 2757
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

  • 23 фев 2026 | 19:56
  • 76898
  • 669
Евертън 0:0 Манчестър Юн, ранен шанс за гостите

Евертън 0:0 Манчестър Юн, ранен шанс за гостите

  • 23 фев 2026 | 21:59
  • 3780
  • 15
Официално: ЦСКА привлече Факундо

Официално: ЦСКА привлече Факундо

  • 23 фев 2026 | 17:25
  • 43172
  • 93
Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

  • 23 фев 2026 | 20:54
  • 1555
  • 0
Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

  • 23 фев 2026 | 16:51
  • 28656
  • 28
Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

  • 23 фев 2026 | 16:07
  • 36963
  • 17