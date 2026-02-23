Ламин Ямал подобри пореден клубен рекорд на Барселона

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал за пореден път счупи клубен рекорд с участието си при вчерашния успех с 3:0 над Леванте.

Барселона свали Реал Мадрид от върха без никакви проблеми

От испанския шампион потвърдиха, че именно тази победа е била под номер 100 за Ямал с екипа на първия състав на клуба. Така със своите 18 години и 224 дни той се превърна в най-младия играч, който достига този брой победи за Барселона. Досега това постижение принадлежеше на Боян Къркич, който го записа на 20 години и 128 дни, а топ 3 в тази класация се допълва от Лионел Меси, който е достигнал тази кота при навършени 21 години.

Ямал стигна до победа №100 в 139 мача за Барса, като в тях е регистрирал също така 16 равенства и 23 загуби. В тези срещи испанското крило има 40 гола и 48 асистенции. Освен него, с поне 100 успеха за каталунците в настоящия им състав са още Френки де Йонг (185 победи), Педри (152), Роналд Араухо (131), Феран Торес (129), Жул Кунде (128), Роберт Левандовски (120), Рафиня (118), Алехандро Балде (109) и Ерик Гарсия (102).

Lamine Yamal has 1️⃣0️⃣0️⃣ wins with Barçahttps://t.co/qxZ9e3YtsS — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 23, 2026

Снимки: Gettyimages