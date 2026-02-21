УЕФА глоби Барселона с 30 500 евро

Европейската футболна централа УЕФА санкционира Барселона с глоба от 30 500 евро след мача от седмия кръг на основната фаза в Шампионската лига срещу Славия (Прага), завършил 4:2.
Санкцията е разделена на две части. Каталунският клуб ще трябва да заплати 15 500 евро заради използването на факли от страна на своите привърженици по време на срещата.
Останалите 15 000 евро са наложени поради забавяне при излизането на отбора на терена.
От УЕФА подчертават, че отговорността за закъснението е на старши треньора на Барселона, Ханзи Флик. Германският специалист е получил официално предупреждение, което може да доведе до по-сериозно наказание при повторно нарушение.
