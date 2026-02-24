Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Чешки нападател е в полезрението на Атлетико Мадрид

Чешки нападател е в полезрението на Атлетико Мадрид

  • 24 фев 2026 | 06:39
  • 732
  • 0
Чешки нападател е в полезрението на Атлетико Мадрид

Атлетико Мадрид винаги следи отблизо млади играчи, които могат да донесат качествен скок на отбора в близко бъдеще. Според информации от Франция, "дюшекчиите" следят развитието на едно от откритията в Лига 1. Става въпрос за Павел Шулц, който беше привлечен в Лион от Виктория (Пилзен) срещу 7,5 милиона евро (плюс 2,5 милиона под формата на бонуси) и бързо се утвърди като ключов играч в състава от Рона.

Според френските медии, евентуален трансфер може да струва около 45 милиона евро, ако някой клуб реши да предприеме конкретни стъпки, което тепърва ще се види. Освен това, към играча има интерес и от отбори от Премиър лийг и Бундеслигата, които също са готови със сериозни финансови предложения.

Павел Шулц е изключително поливалентен футболист. Той може да играе като атакуващ полузащитник, но има способността да действа и по двете крила. Дори може да бъде използван като втори нападател зад по-изявен централен стрелец. Става дума за много креативен играч, с отличен поглед върху играта и умение да даде последния пас. Той притежава огромна подвижност и постоянно търси свободни пространства. Освен това, през последните години се превърна в голмайстор с много добри показатели, особено благодарение на ударите си от средна дистанция.

През настоящия сезон той има 11 гола с екипа на Лион. Но това, което най-много би допаднало на Симеоне, е неговата отдаденост в защитната работа. Той е първият защитник на отбора, с обем на високоинтензивни спринтове, далеч над средното ниво. Не е за подценяване и фактът, че френският клуб заложи именно на него, за да запълни празнината, оставена от Раян Шерки след преминаването му в Манчестър Сити.

