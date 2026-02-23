Барселона се ядоса на жалба и публикация, уличаващи Лапорта в пране на пари, заплаши със съд

Барселона обяви в официална позиция, че ще предприеме правни действия срещу член на клуба и местното издание "El Periodico".

Това, което е ядосало каталунците, е подаден сигнал от въпросния "сосио" до Националния съд срещу досегашния президент на Барселона Жоан Лапорта и няколко членове на неговия съвет за предполагаемо пране на пари и получаване на неправомерни комисионни. Вестник „Ел Периодико“ разкри жалбата на члена на Барселона, като в резултат на това клубът не изключва съдебни действия срещу каталунската медия за публикуване на историята и срещу лицето, което е представило информацията в съда.

𝗙𝗖 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁https://t.co/XdqJCZcc1C — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 23, 2026

Временният лидер в Ла Лига чрез днешното си изявление, твърди, че е запознат с документацията, която описва като „неправдоподобна и откъсната от реалността и вероятно базирана на фалшиви или сериозно манипулирани документи“. От Барселона обявиха още, че ще „предприемат съответните правни действия срещу въпросния член/членове за подаване на фалшив сигнал, документна измама и клевета“.

Относно медията "El Periódico", клубът информира, че „ще проучи какви действия да предприеме срещу изданието, което е публикувало новината, знаейки по достоверен начин, че сигналът се основава на невярна информация и документи, без да отрази позицията на клуба“.

✅| OFFICIAL: FC Barcelona states that allegations published by a media outlet are based on implausible and allegedly false or manipulated documents previously denied by the Club on January 19, 2026.



The Club reserves the right to pursue legal and disciplinary action against… pic.twitter.com/tlP5az521Q — Barça Buzz (@Barca_Buzz) February 23, 2026

Освен това, Барселона обяснява, че ще предостави „на разположение на Избирателната комисия (б.ред. - органът, който се занимава с изборите за президент на клуба) цялата информация, с която разполага по този въпрос, за да се провери реалността на ситуацията и да се предупредят предварителните кандидати за последствията от използването на фалшиви новини и информация по време на този изборен процес“.

В заключение, клубът изразява съжаление, че „тази акция и публикация се случват в разгара на изборен контекст и разбира, че това действие може да е нелегитимен опит за нарушаване на нормалното протичане на демократичния процес – една от основните ценности на клуба – с цел да се повлияе или манипулира авторитета на членовете на Барселона“.

Rotundo comunicado del Barça anunciando acciones legales por falsedades y calumniashttps://t.co/2zIq6arQe8 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 23, 2026

Иначе в дългото официално съобщение на клуба се обяснява хронологично, че на 15 януари 2026 г. определени журналисти от две медии и организация, наречена ORGANIZED CRIME & CORRUPTION REPORTING PROJECT (OCCRP), са се свързали с клуба, за да проверят информация и предполагаеми документи, които биха оправдали или послужили за основа на фактите, изложени в публикуваната в "El Periodico" новина.

В съответствие с вътрешните процедури на клуба, от Барселона са установили, че информацията е "невярна и далеч от истината, като се основава на вероятно фалшиви или силно манипулирани документи", като са уведомили за това журналистите. Поради това, знаейки обстоятелствата, каталунците са ги призовали да се въздържат от публикуване на материала, тъй като той е очевидно неверен.

💥💥 Rotundo comunicado del Barça tras la denuncia a Laporta por blanqueo de capitales y cobro de comisiones https://t.co/6m7JysVazO — MARCA (@marca) February 23, 2026

От Барселона обявяват още, че тази невярна информация е била предложена на различни национални медии, но нито една от тях не е публикувала материала. От клуба не били запознати детайлите по предявения иск на своя член, споменат във въпросния материал, въпреки че публикуваните подробности съвпадат с информацията, която клубът вече изрично е опровергал на 19 януари 2026 г.

