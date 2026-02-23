Лапорта повтори: 70 години Реал Мадрид е назначавал съдиите

Кандидатиралият се за нов мандат начело на Барселона Жоан Лапорта отново напада големия враг Реал Мадрид по въпроса със съдийството. Досегашният президент наново изказва теза, че от “Бернабеу” не могат ги обвиняват по прословутата тема “Негрейра”, защото “самите те от 70 години назначават реферите” в испанския футбол. Същото той беше казал още през 2023 година, а сега го е включил в книгата си „Така спасихме Барса“.

“Няма доказателства, които да показват, че плащанията, извършени от Барселона към компании, свързани с бившия вицепрезидент на Техническия комитет на съдиите, са повлияли на избора на арбитри или са променили резултатите от мачовете - пише Лапорта в книгата си. - Приканвам всички, които ни обвиняват в съдийска корупция с такава лекота и фриволност, да посочат конкретен мач, гол, игрова ситуация или съмнително действие в наша полза, което предполагаемо се е случило в резултат на тези технически консултации.“

Преди няколко дни Флорентино Перес определи случая „Негрейра“ като най-големия скандал в световния футбол и призова съдиите да разрешат въпроса, като въздадат справедливост и накажат Барселона за тези действия. В книгата си Лапорта връща топката на Флорентино, считайки, че “белият клуб” проявява цинизъм, твърдейки, че се чувства ощетен в спортно отношение, както вече е заявявал и преди.

“Струва си да припомним, че в продължение на седем десетилетия и почти без прекъсване президентите на съдийските комитети, под различните им наименования, са били привърженици на Реал Мадрид, бивши играчи или бивши директори, а в някои случаи и трите едновременно. Тоест, в продължение на седемдесет години членове, бивши играчи или бивши директори на Реал Мадрид са назначавали съдиите, които е трябвало да раздават правосъдие на терена във всеки един мач от испанската лига и купа. Това без съмнение е най-големият скандал в историята на испанския футбол!“, подчертава подалият наскоро оставка бивш президент на „блаугранас“.

Лапорта заявява, че клубът ще съдейства на правосъдните органи, както е правил и през последните години, с всичко необходимо за изясняване на фактите. Според президента, Барселона е най-заинтересован случаят да бъде разрешен, тъй като на карта са заложени „имиджът и престижът на институцията“ в нещо, което той определя като организирана кампания.

