Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа" - Отзивите след 2:1
Лапорта повтори: 70 години Реал Мадрид е назначавал съдиите

  • 23 фев 2026 | 19:58
  • 849
  • 8
Кандидатиралият се за нов мандат начело на Барселона Жоан Лапорта отново напада големия враг Реал Мадрид по въпроса със съдийството. Досегашният президент наново изказва теза, че от “Бернабеу” не могат ги обвиняват по прословутата тема “Негрейра”, защото “самите те от 70 години назначават реферите” в испанския футбол. Същото той беше казал още през 2023 година, а сега го е включил в книгата си „Така спасихме Барса“.

“Няма доказателства, които да показват, че плащанията, извършени от Барселона към компании, свързани с бившия вицепрезидент на Техническия комитет на съдиите, са повлияли на избора на арбитри или са променили резултатите от мачовете - пише Лапорта в книгата си. - Приканвам всички, които ни обвиняват в съдийска корупция с такава лекота и фриволност, да посочат конкретен мач, гол, игрова ситуация или съмнително действие в наша полза, което предполагаемо се е случило в резултат на тези технически консултации.“

Преди няколко дни Флорентино Перес определи случая „Негрейра“ като най-големия скандал в световния футбол и призова съдиите да разрешат въпроса, като въздадат справедливост и накажат Барселона за тези действия. В книгата си Лапорта връща топката на Флорентино, считайки, че “белият клуб” проявява цинизъм, твърдейки, че се чувства ощетен в спортно отношение, както вече е заявявал и преди.

“Струва си да припомним, че в продължение на седем десетилетия и почти без прекъсване президентите на съдийските комитети, под различните им наименования, са били привърженици на Реал Мадрид, бивши играчи или бивши директори, а в някои случаи и трите едновременно. Тоест, в продължение на седемдесет години членове, бивши играчи или бивши директори на Реал Мадрид са назначавали съдиите, които е трябвало да раздават правосъдие на терена във всеки един мач от испанската лига и купа. Това без съмнение е най-големият скандал в историята на испанския футбол!“, подчертава подалият наскоро оставка бивш президент на „блаугранас“.

Лапорта заявява, че клубът ще съдейства на правосъдните органи, както е правил и през последните години, с всичко необходимо за изясняване на фактите. Според президента, Барселона е най-заинтересован случаят да бъде разрешен, тъй като на карта са заложени „имиджът и престижът на институцията“ в нещо, което той определя като организирана кампания.

Лапорта разкри за момента, в който е разбрал, че взаимоотношенията му с Меси са разрушени
Барселона се ядоса на жалба и публикация, уличаващи Лапорта в пране на пари, заплаши със съд
Барселона се ядоса на жалба и публикация, уличаващи Лапорта в пране на пари, заплаши със съд

  • 23 фев 2026 | 15:37
  • 1891
  • 1
Моуриньо няма да говори преди реванша с Реал и няма да пътува за Мадрид

Моуриньо няма да говори преди реванша с Реал и няма да пътува за Мадрид

  • 23 фев 2026 | 15:30
  • 6973
  • 5
Белингам и Милитао направиха голяма крачка към завръщането си

Белингам и Милитао направиха голяма крачка към завръщането си

  • 23 фев 2026 | 15:18
  • 1129
  • 2
Халф на Лацио ще се подложи на нова операция

Халф на Лацио ще се подложи на нова операция

  • 23 фев 2026 | 14:53
  • 736
  • 0
Дик Адвокаат напусна и няма да води Кюрасао на Световното първенство

Дик Адвокаат напусна и няма да води Кюрасао на Световното първенство

  • 23 фев 2026 | 14:23
  • 1928
  • 0
Спрягат Ивайло Петев за наследник на Славиша Стоянович

Спрягат Ивайло Петев за наследник на Славиша Стоянович

  • 23 фев 2026 | 14:14
  • 4741
  • 3
Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

  • 23 фев 2026 | 19:55
  • 55378
  • 403
Официално: ЦСКА привлече Факундо

Официално: ЦСКА привлече Факундо

  • 23 фев 2026 | 17:25
  • 33531
  • 69
Хьогмо: Разочаровани сме, но има още много мачове

Хьогмо: Разочаровани сме, но има още много мачове

  • 23 фев 2026 | 20:19
  • 1466
  • 0
Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

  • 23 фев 2026 | 16:51
  • 22933
  • 20
Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

  • 23 фев 2026 | 16:07
  • 30955
  • 17
Генчев си спомни за 3:0 в Будапеща и вярва в нов успех на Лудогорец

Генчев си спомни за 3:0 в Будапеща и вярва в нов успех на Лудогорец

  • 23 фев 2026 | 17:12
  • 7603
  • 10