Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

Наставникът на Локомотив (София) и бивш треньор на Левски Станислав Генчев коментира пред Sportal.bg предстоящия мач между двата отбора през уикенда.

Специалистът разкри какви според него са шансовете на столичните „железничари“ при гостуването на „сините“.

„Трябва да отбележим, че Левски играе много успешно в домакинските си мачове – имат само едно равенство като домакини. Предполагам, че ще дойдат и доста хора, защото времето ще бъде по-хубаво през уикенда, а и Левски е лидер в класирането. От друга страна обаче това е отличен шанс за нашия отбор да разкрие своя потенциал. Ще играем на хубав терен, пред много голяма публика и срещу много добър отбор. Това е отличен момент за нашите футболисти да покажат качествата си, защото аз мисля, че потенциалът в нашия отбор е доста сериозен и тепърва ще се разкрива. Очаквам оспорван двубой и се надявам Локомотив (София) да бъде победител.“

Генчев коментира и не особено успешната игра на Локомотив на „Герена“, както и как ще се отрази фактът, че през уикенда „железничарите“ нямаха мач, тъй като този срещу Септември беше отложен.

„Не мисля, че ще има притеснение, тъй като разполагаме с доста опитни футболисти, които са играли подобен тип мачове. Не би трябвало по никакъв начин това, че играем на „Герена“, да ни се отрази. За последно, когато бях треньор на Локо (София), загубихме само с 1:0 и имахме няколко шанса да изравним. Предполагам, че в неделя ще бъде доста оспорван двубой и крайният победител няма да се знае до последния съдийски сигнал. По-скоро по малко и от двете. Минус е, защото игровият ритъм на футболистите се нарушава – вече две седмици са без официален мач. Но пък е плюс от гледна точка на това, че условията са лоши и така предпазваме здравето на футболистите. Качеството на футбола щеше да бъде много ниско. Предполагам, че в рамките на тази седмица ще стане ясно кога ще се изиграе мачът“, завърши той.