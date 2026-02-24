Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

  • 24 фев 2026 | 09:30
  • 3900
  • 8
Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Локомотив (София)

Наставникът на Локомотив (София) и бивш треньор на Левски Станислав Генчев коментира пред Sportal.bg предстоящия мач между двата отбора през уикенда.

Специалистът разкри какви според него са шансовете на столичните „железничари“ при гостуването на „сините“.

„Трябва да отбележим, че Левски играе много успешно в домакинските си мачове – имат само едно равенство като домакини. Предполагам, че ще дойдат и доста хора, защото времето ще бъде по-хубаво през уикенда, а и Левски е лидер в класирането. От друга страна обаче това е отличен шанс за нашия отбор да разкрие своя потенциал. Ще играем на хубав терен, пред много голяма публика и срещу много добър отбор. Това е отличен момент за нашите футболисти да покажат качествата си, защото аз мисля, че потенциалът в нашия отбор е доста сериозен и тепърва ще се разкрива. Очаквам оспорван двубой и се надявам Локомотив (София) да бъде победител.“

Генчев коментира и не особено успешната игра на Локомотив на „Герена“, както и как ще се отрази фактът, че през уикенда „железничарите“ нямаха мач, тъй като този срещу Септември беше отложен.

БФС отложи мач от efbet Лига
БФС отложи мач от efbet Лига

„Не мисля, че ще има притеснение, тъй като разполагаме с доста опитни футболисти, които са играли подобен тип мачове. Не би трябвало по никакъв начин това, че играем на „Герена“, да ни се отрази. За последно, когато бях треньор на Локо (София), загубихме само с 1:0 и имахме няколко шанса да изравним. Предполагам, че в неделя ще бъде доста оспорван двубой и крайният победител няма да се знае до последния съдийски сигнал. По-скоро по малко и от двете. Минус е, защото игровият ритъм на футболистите се нарушава – вече две седмици са без официален мач. Но пък е плюс от гледна точка на това, че условията са лоши и така предпазваме здравето на футболистите. Качеството на футбола щеше да бъде много ниско. Предполагам, че в рамките на тази седмица ще стане ясно кога ще се изиграе мачът“, завърши той.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

  • 24 фев 2026 | 09:43
  • 2989
  • 8
Беласица се похвали с национал

Беласица се похвали с национал

  • 24 фев 2026 | 09:35
  • 511
  • 0
Тревоги за Манол Георгиев в Асеновец

Тревоги за Манол Георгиев в Асеновец

  • 24 фев 2026 | 08:02
  • 779
  • 0
Николай Жечев: Добри са, но трябва да ги отстраним

Николай Жечев: Добри са, но трябва да ги отстраним

  • 24 фев 2026 | 07:48
  • 885
  • 0
Петър Кюмюрджиев: Искаме победата, но да внимаваме

Петър Кюмюрджиев: Искаме победата, но да внимаваме

  • 24 фев 2026 | 07:44
  • 695
  • 0
Иван Кочев: Който направи по-малко грешки ще спечели

Иван Кочев: Който направи по-малко грешки ще спечели

  • 24 фев 2026 | 07:42
  • 642
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец в България затваря днес - ще има ли изненадващи сделки?

Трансферният прозорец в България затваря днес - ще има ли изненадващи сделки?

  • 24 фев 2026 | 09:55
  • 10686
  • 33
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 5573
  • 0
Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

  • 24 фев 2026 | 09:43
  • 2989
  • 8
Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

  • 23 фев 2026 | 23:56
  • 34605
  • 63
Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

  • 23 фев 2026 | 20:54
  • 9875
  • 6