Какво се случва с Мбапе?

Килиан Мбапе не се разписа и Реал Мадрид загуби. В общи линии, това е резюмето на съботния следобед на „Ел Садар“ срещу Осасуна. Разбира се, има и нюанси, но никой друг детайл не тревожи повече феновете на „кралския клуб“. В сезон, в който нивото му беше почти перфектно, французинът показва първи признаци на слабост и, което е по-лошо, известна физическа уязвимост, която може да струва скъпо в решаващия етап от кампанията. Засега в Памплона Реал направи крачка назад в битката за Ла Лига, а тази сряда на карта е заложено бъдещето в Шампионската лига.

Да започнем с очевидното: в момента Мбапе не е онзи Мбапе, когото познаваме. Той влачи проблеми с лявото коляно от декември 2025 г. и не е успял да получи достатъчно почивка, за да се възстанови. Непостоянното представяне на отбора също не му помогна в това отношение. Арбелоа вече е признавал този проблем в миналото: „Знаем, че той има проблеми с коляното. Всеки друг на негово място вероятно би се отдръпнал, но Килиан ми показа, че е истински лидер. Дано коляното му издържи дълго, защото ще имаме нужда от него, той прави разликата във всеки мач.“

Той не игра срещу Реал Сосиедад у дома в миналия кръг в опит да получи почивка заради този физическия проблем. Въпреки това, след спънката на „Ел Садар“, на Арбелоа му се наложи да отговаря на въпроси дали не би било по-добре нападателят да получи по-дълга пауза и да започне на чисто: „Когато преценим, че не е в състояние да играе, няма да рискуваме. Това не е нещо, което решавам сам, обсъждам го с лекарите и с него. И когато той се чувства готов да играе, играе.“

Арбелоа се довери на Мбапе, който е наясно, че прави сезон с исторически показатели (до момента има 38 гола) и не иска да намалява темпото по пътя към големите титли с Мадрид и Световното първенство с Франция. Но за да се случи всичко това, той трябва значително да повиши нивото си, много в сравнение с видяното на „Луж“ и в Памплона.

Мачът в Лисабон, макар и не катастрофален, вече беше обезпокоителен: той игра с топката само 51 пъти, най-малко от титулярите на Мадрид, отправи пет удара, но само два в очертанията на вратата, и опита шест дрибъла, от които не спечели... нито един. Просто лош ден в офиса, който последва онази резервна роля срещу Реал Сосиедад.

Реал излезе победител от двубоя с Бенфика, въпреки че французинът не допринесе с гол, но срещу Осасуна късметът не беше на тяхна страна. Мбапе не вкара, а статистиката му беше още по-лоша: 46 докосвания, едва два удара, един точен, и само един опитан и неуспешен дрибъл. Той отбеляза добре завършен гол, но той беше отменен поради засада.

Резултатът е три поредни мача за мадридчани без голов принос от Мбапе – ситуация, която вече се случи веднъж този сезон... и отборът го усети: беше срещу Ливърпул, Райо и Елче, все още по времето на Чаби Алонсо, и тимът записа една загуба и две равенства, усложнявайки си живота в Шампионската лига и губейки натрупаната преднина в Ла Лига. Връзката между добрата физическа и футболна форма на играча от Бонди и доброто представяне на Реал е очевидна. Ето защо сега Арбелоа няма друга мисия освен да възстанови най-добрата версия на Килиан. Но дилемата е ясна: да го направи, докато той играе, или да оцелее без него, докато той отново стане себе си? Един хамлетовски дебат, поредният за измъчения треньор на „белите“.

