Отлагат мачовете в Аржентина заради обвинения във финансови измами срещу футболната асоциация

Мачовете от аржентинското първенство, насрочени за 5-8 март, ще бъдат отложени поради обвинения във финансови измами срещу Аржентинската футболна асоциация (АФА), съобщиха от централата. По-рано Агенцията за митнически контрол на страната (ARCA) обвини федерацията, че не е платила данъчните си задължения. Футболните власти отхвърлиха обвиненията и заявиха, че са платили задълженията предварително и са изпълнили всичките си ангажименти. Организацията вече е заявила това и в съда.

През декември миналата година бяха извършени обиски във връзка със случая с президента на федерацията Клаудио Тапия. Те бяха част от разследване не само на висшия служител на аржентинския футбол, но и на неговия довереник Пабло Товигиньо и на заместник-ковчежника на организацията Лучано Накис. Длъжностните лица са заподозрени в натрупване на значително богатство.

Аржентинската съдебна система разследва и счетоводните практики на Sur Finanzas, финансова компания, която спонсорира няколко национални клуба, както и аржентинския национален отбор. Компанията е заподозряна в злоупотреба. Тя се ръководи от бизнесмена Ариел Вайехо, приятел на Тапия. Компанията беше обект на жалба, подадена през ноември от Главната данъчна дирекция по подозрение в укриване на данъци.