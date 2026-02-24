Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Отлагат мачовете в Аржентина заради обвинения във финансови измами срещу футболната асоциация

Отлагат мачовете в Аржентина заради обвинения във финансови измами срещу футболната асоциация

  • 24 фев 2026 | 09:35
  • 371
  • 0
Отлагат мачовете в Аржентина заради обвинения във финансови измами срещу футболната асоциация

Мачовете от аржентинското първенство, насрочени за 5-8 март, ще бъдат отложени поради обвинения във финансови измами срещу Аржентинската футболна асоциация (АФА), съобщиха от централата. По-рано Агенцията за митнически контрол на страната (ARCA) обвини федерацията, че не е платила данъчните си задължения. Футболните власти отхвърлиха обвиненията и заявиха, че са платили задълженията предварително и са изпълнили всичките си ангажименти. Организацията вече е заявила това и в съда.

През декември миналата година бяха извършени обиски във връзка със случая с президента на федерацията Клаудио Тапия. Те бяха част от разследване не само на висшия служител на аржентинския футбол, но и на неговия довереник Пабло Товигиньо и на заместник-ковчежника на организацията Лучано Накис. Длъжностните лица са заподозрени в натрупване на значително богатство.

Аржентинската съдебна система разследва и счетоводните практики на Sur Finanzas, финансова компания, която спонсорира няколко национални клуба, както и аржентинския национален отбор. Компанията е заподозряна в злоупотреба. Тя се ръководи от бизнесмена Ариел Вайехо, приятел на Тапия. Компанията беше обект на жалба, подадена през ноември от Главната данъчна дирекция по подозрение в укриване на данъци.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 5587
  • 0
Барселона следи мексикански голмайстор

Барселона следи мексикански голмайстор

  • 24 фев 2026 | 07:34
  • 1711
  • 0
Ливърпул готов да се раздели с Гакпо през лятото

Ливърпул готов да се раздели с Гакпо през лятото

  • 24 фев 2026 | 07:07
  • 3915
  • 4
Чешки нападател е в полезрението на Атлетико Мадрид

Чешки нападател е в полезрението на Атлетико Мадрид

  • 24 фев 2026 | 06:39
  • 2364
  • 0
"Сблъсък" между Марсело и Роналдиньо в "Ел Класико" на легендите

"Сблъсък" между Марсело и Роналдиньо в "Ел Класико" на легендите

  • 24 фев 2026 | 06:03
  • 4057
  • 0
Какво се случва с Мбапе?

Какво се случва с Мбапе?

  • 24 фев 2026 | 05:37
  • 6216
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец в България затваря днес - ще има ли изненадващи сделки?

Трансферният прозорец в България затваря днес - ще има ли изненадващи сделки?

  • 24 фев 2026 | 09:55
  • 10701
  • 33
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 5587
  • 0
Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

  • 24 фев 2026 | 09:30
  • 3922
  • 7
Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

  • 24 фев 2026 | 09:43
  • 3012
  • 8
Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

  • 23 фев 2026 | 23:56
  • 34611
  • 63
Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

  • 23 фев 2026 | 20:54
  • 9881
  • 6