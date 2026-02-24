Популярни
Трансферният прозорец в България затваря днес - ще има ли изненадващи сделки?

  • 24 фев 2026 | 07:00
  • 1701
  • 4
Днес затваря трансферният прозорец в България. Родните тимове ще могат да регистрират нови футболисти до 23:59 днес. От утре тимовете от професионалния ни футбол ще могат да привличат играчи, които са били свободни агенти към днешна дата.

Всички новини от последния ден:

08:15 Вчера следобед Славия осъществи два трансфера, като привлече бившият футболист на Локомотив (София) Давид Малембана и си върна беларусина Владимир Медвед - повече информация тук

08:10 Не така изглежда обаче по отношение на напускащите при "червените", като се очаква Георги Чорбаждийски да премина под наем в Локомотив (Пловдив) - повече по темата тук

08:05 Вчера ЦСКА се подсили с аржентинеца Факундо Родригес, като очакванията са днес на "Армията" да няма движение по отношение на привличане на нови футболисти - подробности тук

08:00 Очаква се тимовете да се възползват от последния момент и да осъществят сделки в последния момент, като най-сериозна изглежда очакваният трансфер на Алберто Салидо от Берое в ЦСКА 1948 - повече информация тук

