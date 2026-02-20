Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Радост в Барселона: Гави най-сетне поднови тренировки

Радост в Барселона: Гави най-сетне поднови тренировки

  • 20 фев 2026 | 13:53
  • 954
  • 0
Радост в Барселона: Гави най-сетне поднови тренировки

Талантливият халф на Барселона Гави поднови днес тренировки с основната група, което е голяма крачка към завръщането му в игра, съобщава "Мундо Депортиво". През септември андалусиецът оперира дясното си коляно повторно, след като се установи, че има увреждане на медиални менискус. Преди това той пропусна близо година заради скъсана кръстна връзка на същото коляно.

В последните дни Гави е увеличавал натоварванията и днес за първи път се е присъединил към съотборниците си за упражненията в началото на тренировката на каталунците. От “Камп Ноу” все още не са поставили срок за завръщането на Гави в игра. Това зависи от прогреса в следващите седмици.

Така след лошия период Ханзи Флик получи добри новини във втори пореден ден, след като вчера стана ясно, че Педри и Рашфорд са възстановени и ще се завърнат в групата на Барселона за двубоя с Леванте.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Горетцка дава приоритет на Арсенал

Горетцка дава приоритет на Арсенал

  • 20 фев 2026 | 09:37
  • 4169
  • 0
Спалети е вдигнал мерника на шестима, ако остане начело на Ювентус

Спалети е вдигнал мерника на шестима, ако остане начело на Ювентус

  • 20 фев 2026 | 07:33
  • 3542
  • 1
Дибала ще се размине с операция, Соуле - не

Дибала ще се размине с операция, Соуле - не

  • 20 фев 2026 | 07:02
  • 1998
  • 0
Фиго: Не аз играх с Роналдо, а той игра с мен

Фиго: Не аз играх с Роналдо, а той игра с мен

  • 20 фев 2026 | 05:03
  • 7191
  • 2
Киоун: Арсенал трябва да спре да изпуска възможности или да забрави за титлата

Киоун: Арсенал трябва да спре да изпуска възможности или да забрави за титлата

  • 20 фев 2026 | 04:40
  • 3503
  • 0
Италианският футбол е застрашен от... 50-годишен провал

Италианският футбол е застрашен от... 50-годишен провал

  • 20 фев 2026 | 03:48
  • 5896
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с ненужен халф

ЦСКА се раздели с ненужен халф

  • 20 фев 2026 | 12:53
  • 12311
  • 15
Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

  • 20 фев 2026 | 10:14
  • 20008
  • 27
Аржентинец се приближава до ЦСКА

Аржентинец се приближава до ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 10:44
  • 14227
  • 25
Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 97695
  • 395
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 10064
  • 17
Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 9079
  • 0