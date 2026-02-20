Радост в Барселона: Гави най-сетне поднови тренировки

Талантливият халф на Барселона Гави поднови днес тренировки с основната група, което е голяма крачка към завръщането му в игра, съобщава "Мундо Депортиво". През септември андалусиецът оперира дясното си коляно повторно, след като се установи, че има увреждане на медиални менискус. Преди това той пропусна близо година заради скъсана кръстна връзка на същото коляно.

В последните дни Гави е увеличавал натоварванията и днес за първи път се е присъединил към съотборниците си за упражненията в началото на тренировката на каталунците. От “Камп Ноу” все още не са поставили срок за завръщането на Гави в игра. Това зависи от прогреса в следващите седмици.

Така след лошия период Ханзи Флик получи добри новини във втори пореден ден, след като вчера стана ясно, че Педри и Рашфорд са възстановени и ще се завърнат в групата на Барселона за двубоя с Леванте.

Gavi took part in part of today’s training session with the team! pic.twitter.com/ePmgl5UopR — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 20, 2026