Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Днес ще се изиграят първите четири мача-реванши от плейофната фаза на Шампионската лига. Предстоят доста интересни двубои с оглед резултатите, които се получиха в първите срещи.

Най-любопитно ще бъде на "Джузепе Меаца", където Интер посреща Бодьо/Глимт. "Нерадзурите" загубиха с 1:3 гостуването си в Норвегия и сега са длъжни да търсят победа с два или повече гола срещу коравите скандинавци.

Интересен се очертава и реваншът между Атлетико Мадрид и Брюж. Първата среща предложи истинско зрелище и завърши при резултат 3:3. Сега очакваме ново надстрелване между двата тима на "Метрополитано" в испанската столица.

В срещата между Байер (Леверкузен) и Олимпиакос нещата изглеждат малко по-ясни. "Аспирините" взеха комфортен аванс от 2:0 след гостуването си в Пирея и гледат с оптимизъм към реванша на свой терен. Гърците обаче не са за отписване и със сигурност ще дадат всичко от себе си да се върнат в битката.

Единственият мач, в който всичо е ясно е между Нюкасъл и Карабах. Азерите се сринаха у дома и загубиха с 1:6, като едва ли можем да очакваме някакво чудо на "Сейнт Джеймсис Парк" днес и "свраките" вече гледат към 1/8-финалите.

Мойс: Не съм доволен, не заслужавахме да загубим

Мойс: Не съм доволен, не заслужавахме да загубим

  • 24 фев 2026 | 03:22
Шешко: Няма значение дали играя 5 или 90 минути, важното е да помогна на отбора

Шешко: Няма значение дали играя 5 или 90 минути, важното е да помогна на отбора

  • 24 фев 2026 | 02:58
Карик: Удовлетворяващо е да спечелиш с 1:0 като гост

Карик: Удовлетворяващо е да спечелиш с 1:0 като гост

  • 24 фев 2026 | 02:34
Лапорта: Някои ни помислиха за луди, когато отказахме 250 млн. евро за Ямал

Лапорта: Някои ни помислиха за луди, когато отказахме 250 млн. евро за Ямал

  • 24 фев 2026 | 01:34
Симеоне поема Интер от следващия сезон?

Симеоне поема Интер от следващия сезон?

  • 24 фев 2026 | 01:06
Шевалие рискува да загуби мястото си в състава на Франция за Световното първенство

Шевалие рискува да загуби мястото си в състава на Франция за Световното първенство

  • 24 фев 2026 | 00:38
Трансферният прозорец в България затваря днес - ще има ли изненадващи сделки?

Трансферният прозорец в България затваря днес - ще има ли изненадващи сделки?

  • 24 фев 2026 | 07:00
Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

  • 23 фев 2026 | 19:56
Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

  • 23 фев 2026 | 23:56
Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

  • 23 фев 2026 | 20:54
Официално: ЦСКА привлече Факундо

Официално: ЦСКА привлече Факундо

  • 23 фев 2026 | 17:25
