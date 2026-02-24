Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Днес ще се изиграят първите четири мача-реванши от плейофната фаза на Шампионската лига. Предстоят доста интересни двубои с оглед резултатите, които се получиха в първите срещи.

Най-любопитно ще бъде на "Джузепе Меаца", където Интер посреща Бодьо/Глимт. "Нерадзурите" загубиха с 1:3 гостуването си в Норвегия и сега са длъжни да търсят победа с два или повече гола срещу коравите скандинавци.

Интересен се очертава и реваншът между Атлетико Мадрид и Брюж. Първата среща предложи истинско зрелище и завърши при резултат 3:3. Сега очакваме ново надстрелване между двата тима на "Метрополитано" в испанската столица.

В срещата между Байер (Леверкузен) и Олимпиакос нещата изглеждат малко по-ясни. "Аспирините" взеха комфортен аванс от 2:0 след гостуването си в Пирея и гледат с оптимизъм към реванша на свой терен. Гърците обаче не са за отписване и със сигурност ще дадат всичко от себе си да се върнат в битката.

Единственият мач, в който всичо е ясно е между Нюкасъл и Карабах. Азерите се сринаха у дома и загубиха с 1:6, като едва ли можем да очакваме някакво чудо на "Сейнт Джеймсис Парк" днес и "свраките" вече гледат към 1/8-финалите.