Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов изрази задоволството си след успеха с 2:1 над шампиона Лудогорец в среща от 22-ия кръг на Първа лига, изиграна на стадион „Христо Ботев“. Пловдивчани стигнаха до ценна победа пред собствена публика, а след двубоя Филипов публикува емоционално послание в социалните мрежи, с което благодари на футболистите и треньорския щаб. В същото време той отправи остра реплика към Велислав Вуцов, който по-рано бе изразил критично мнение относно управлението на клуба.

"Днес видях моя Ботев Пловдив! Благодаря на всички момчета, които оставиха сърцата си на терена. Благодаря на целия треньорски щаб и на целия екип на клуба за труда, професионализма и отдадеността.Не благодаря на г-н Вили Вуцов, който обсипа с гнусни изказвания в своя подкаст за клуба ни и управлението му. Г-н Вуцов, когато се научите да управлявате поне велосипед, тогава ще чуем оценката ви за управлението на любимия ни Ботев. Поздравявам всички жълто-черни сърца с победата! Днес показахме на цяла България, че Ботев е над всичко и всички.“, се казва в изявлението.