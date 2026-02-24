Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

  • 24 фев 2026 | 09:43
  • 3018
  • 8

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов изрази задоволството си след успеха с 2:1 над шампиона Лудогорец в среща от 22-ия кръг на Първа лига, изиграна на стадион „Христо Ботев“. Пловдивчани стигнаха до ценна победа пред собствена публика, а след двубоя Филипов публикува емоционално послание в социалните мрежи, с което благодари на футболистите и треньорския щаб. В същото време той отправи остра реплика към Велислав Вуцов, който по-рано бе изразил критично мнение относно управлението на клуба.

"Днес видях моя Ботев Пловдив! Благодаря на всички момчета, които оставиха сърцата си на терена. Благодаря на целия треньорски щаб и на целия екип на клуба за труда, професионализма и отдадеността.Не благодаря на г-н Вили Вуцов, който обсипа с гнусни изказвания в своя подкаст за клуба ни и управлението му. Г-н Вуцов, когато се научите да управлявате поне велосипед, тогава ще чуем оценката ви за управлението на любимия ни Ботев. Поздравявам всички жълто-черни сърца с победата! Днес показахме на цяла България, че Ботев е над всичко и всички.“, се казва в изявлението.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Беласица се похвали с национал

Беласица се похвали с национал

  • 24 фев 2026 | 09:35
  • 514
  • 0
Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

  • 24 фев 2026 | 09:30
  • 3925
  • 7
Тревоги за Манол Георгиев в Асеновец

Тревоги за Манол Георгиев в Асеновец

  • 24 фев 2026 | 08:02
  • 783
  • 0
Николай Жечев: Добри са, но трябва да ги отстраним

Николай Жечев: Добри са, но трябва да ги отстраним

  • 24 фев 2026 | 07:48
  • 887
  • 0
Петър Кюмюрджиев: Искаме победата, но да внимаваме

Петър Кюмюрджиев: Искаме победата, но да внимаваме

  • 24 фев 2026 | 07:44
  • 698
  • 0
Иван Кочев: Който направи по-малко грешки ще спечели

Иван Кочев: Който направи по-малко грешки ще спечели

  • 24 фев 2026 | 07:42
  • 643
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец в България затваря днес - ще има ли изненадващи сделки?

Трансферният прозорец в България затваря днес - ще има ли изненадващи сделки?

  • 24 фев 2026 | 09:55
  • 10706
  • 33
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 5589
  • 0
Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

  • 24 фев 2026 | 09:30
  • 3925
  • 7
Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

Манчестър Юн пречупи Евертън след ново отлично включване на Шешко

  • 23 фев 2026 | 23:56
  • 34615
  • 63
Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

  • 23 фев 2026 | 20:54
  • 9882
  • 6