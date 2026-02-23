Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Мъжкият национален отбор по баскетбол се събра в Ботевград за първа тренировка в пълен състав преди сблъсъците от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029 с Норвегия и Армения. Преди това селекционерът на представителния ни тим Любомир Минчев коментира съперниците и липсите в тима.

“Сутринта направихме първа тренировка, но не бяхме в пълен състав, защото някои от играчите пристигнаха по-късно, така че сега ще бъде първа тренировка с всички играчи, които са извикани, в пълен състав. Малко по-различен е съставът, има някои контузени играчи. За съжаление стават някои неща в последен момент. Успяхме да реагираме, 12 човека сме, нормално. Не искам повече, не обичам да освобождавам, надявам се да нямаме проблеми.", започна Минчев.

Той коментира липсва на Борислав Младенов и Константин Костадинов.

"Той цял месец не беше играл в неговия си клуб, имаше цял месец възстановяване. Беше започнал встъпителни тренировки, после започна баскетбол. Видях, че на мача е играл 26 минути, обадих му се 1 час след мача, той беше ядосан и ми каза, че е получил друга контузия в бедрото. Чухме се на следващия ден още един път и стана ясно, че няма да може. Същото нещо се получи и с Коцето (б.р. Константин Костадинов). На последната тренировка в Андора е получил контузия. Това са неща, които се случват.

Не пропуснахме да разясним и ситуацията около американския гард с български паспорт от Цървена Звезда Коди Милър-Макинтайър.

"Още от самото начало на мен ми беше ясно, че няма да може. Аз говорих с него, пуснахме писмо до клуба, от клуба отговориха, че няма да го пуснат. Абсолютно нормално. Той има мач на 26-ти в Белград. Проверихме какви билети има, смятам че е нереално нито да се караме, нито да молим клуба. Нереално е на следващия ден да пътува цял ден и да дойде директно в залата за мача. Предпочетохме отново Дий Бост да дойде, макар и вече малко по-възрастен."

Стана ясно и дали Александър Везенков ще облече националната фланелка за предстоящите мачове.

"Точно преди тренировката говорих с Везенков. Точно като приключи полуфинала за Купата между Балкан и Черно море превключих да гледам неговия мач и точно в този момент той излезе от залата контузен. Днес се чух с него и неговите думи бяха, че ако играе в сряда в Литва, ще дойде да играе и за националния отбор. Ако не може да играе в Литва, няма да дойде и за националния отбор.”, заяви Минчев.

Какво още сподели Любомир Минчев, вижте в нашето видео!

Снимки: Sportal.bg