Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

  • 23 фев 2026 | 20:54
  • 1535
  • 0

Мъжкият национален отбор по баскетбол се събра в Ботевград за първа тренировка в пълен състав преди сблъсъците от предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029 с Норвегия и Армения. Преди това селекционерът на представителния ни тим Любомир Минчев коментира съперниците и липсите в тима.

“Сутринта направихме първа тренировка, но не бяхме в пълен състав, защото някои от играчите пристигнаха по-късно, така че сега ще бъде първа тренировка с всички играчи, които са извикани, в пълен състав. Малко по-различен е съставът, има някои контузени играчи. За съжаление стават някои неща в последен момент. Успяхме да реагираме, 12 човека сме, нормално. Не искам повече, не обичам да освобождавам, надявам се да нямаме проблеми.", започна Минчев.

Той коментира липсва на Борислав Младенов и Константин Костадинов.
"Той цял месец не беше играл в неговия си клуб, имаше цял месец възстановяване. Беше започнал встъпителни тренировки, после започна баскетбол. Видях, че на мача е играл 26 минути, обадих му се 1 час след мача, той беше ядосан и ми каза, че е получил друга контузия в бедрото. Чухме се на следващия ден още един път и стана ясно, че няма да може. Същото нещо се получи и с Коцето (б.р. Константин Костадинов). На последната тренировка в Андора е получил контузия. Това са неща, които се случват.

Не пропуснахме да разясним и ситуацията около американския гард с български паспорт от Цървена Звезда Коди Милър-Макинтайър.
"Още от самото начало на мен ми беше ясно, че няма да може. Аз говорих с него, пуснахме писмо до клуба, от клуба отговориха, че няма да го пуснат. Абсолютно нормално. Той има мач на 26-ти в Белград. Проверихме какви билети има, смятам че е нереално нито да се караме, нито да молим клуба. Нереално е на следващия ден да пътува цял ден и да дойде директно в залата за мача. Предпочетохме отново Дий Бост да дойде, макар и вече малко по-възрастен."

Стана ясно и дали Александър Везенков ще облече националната фланелка за предстоящите мачове.
"Точно преди тренировката говорих с Везенков. Точно като приключи полуфинала за Купата между Балкан и Черно море превключих да гледам неговия мач и точно в този момент той излезе от залата контузен. Днес се чух с него и неговите думи бяха, че ако играе в сряда в Литва, ще дойде да играе и за националния отбор. Ако не може да играе в Литва, няма да дойде и за националния отбор.”, заяви Минчев.

Какво още сподели Любомир Минчев, вижте в нашето видео!

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Йордан Минчев: Можем да се справим

Йордан Минчев: Можем да се справим

  • 23 фев 2026 | 21:32
  • 398
  • 0
Чернокожев - за спечелената Купа с Черно море и емоциите в националния отбор

Чернокожев - за спечелената Купа с Черно море и емоциите в националния отбор

  • 23 фев 2026 | 21:15
  • 562
  • 0
Националите се събраха в Ботевград с едно ново име, голяма въпросителна и три липси

Националите се събраха в Ботевград с едно ново име, голяма въпросителна и три липси

  • 23 фев 2026 | 20:28
  • 3336
  • 0
Двукратна шампионка в женската НБА си отиде на 43 години

Двукратна шампионка в женската НБА си отиде на 43 години

  • 23 фев 2026 | 18:07
  • 922
  • 0
ЛеБрон подкрепи Джейлън Браун за MVP на НБА

ЛеБрон подкрепи Джейлън Браун за MVP на НБА

  • 23 фев 2026 | 16:24
  • 706
  • 1
Партизан излиза с най-доброто срещу Фенербахче

Партизан излиза с най-доброто срещу Фенербахче

  • 23 фев 2026 | 15:33
  • 489
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

  • 23 фев 2026 | 19:56
  • 76790
  • 669
Евертън 0:0 Манчестър Юн, ранен шанс за гостите

Евертън 0:0 Манчестър Юн, ранен шанс за гостите

  • 23 фев 2026 | 21:59
  • 3735
  • 15
Официално: ЦСКА привлече Факундо

Официално: ЦСКА привлече Факундо

  • 23 фев 2026 | 17:25
  • 43133
  • 93
Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

  • 23 фев 2026 | 16:51
  • 28629
  • 28
Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

  • 23 фев 2026 | 16:07
  • 36935
  • 17