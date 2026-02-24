Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Кейн отрече слуховете за преговори с Барселона

Кейн отрече слуховете за преговори с Барселона

  • 24 фев 2026 | 05:11
  • 315
  • 0
Кейн отрече слуховете за преговори с Барселона

Нападателят на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн коментира слуховете за интерес от страна на Барселона. Името на англичанине все по-често се свързва с евентуално преминаване на "Камп Ноу" след края на сезона. За момента обаче той отрича подобно нещо.

„Не съм чул нищо. Разбира се, баща ми и брат ми се занимават с тези въпроси, така че не знам дали те са чули нещо. Но на мен не са ми казали нищо. Наслаждавам се на престоя си тук, на терена, и съм много щастлив в Байерн. Фокусът ми е върху този сезон и върху Байерн“, подчерта той, давайки ясно да се разбере, че не обмисля да напуска.

Кейн за пореден път се превърна в главно действащо лице за Байерн при победата с 3:2 над Айнтрахт (Франкфурт), отбелязвайки нов дубъл, който затвърди впечатляващата му голова серия през сезона. С 28 попадения в 23 мача, англичанинът е устремен към подобряването на историческия рекорд на Роберт Левандовски от 41 гола през сезон 20/21.

Снимки: Gettyimages

