  Манчестър Юнайтед
  Евертън 0:0 Манчестър Юн, ранен шанс за гостите

Евертън 0:0 Манчестър Юн, ранен шанс за гостите

  • 23 фев 2026 | 21:59
  • 3764
  • 15
Евертън 0:0 Манчестър Юн, ранен шанс за гостите

Отборите на Евертън. и Манчестър Юнайтед играят при 0:0 в двубой от 27-ия кръг на Премиър лийг.

Победа ще доближи “червените дяволи” на само три точки от третия Астън Вила при равен брой изиграни срещи. Домакините пък са в средата на таблицата. В първия двубой между двата тима по-рано през сезона Евертън се наложи с 1:0 насред “Олд Трафорд” - отново в понеделнишки мач.

Лисандро Мартинес пропуска двубоя за Юнайтед, след като се оказа, че в навечерието на срещата е усетил дискомфорт в прасеца. Първоначалните информации са, че все пак не става дума за нещо сериозно. Лени Йоро заема мястото на аржентинеца, като това е и единствената промяната в 11-те в сравнения с преходния мач срещу Уест Хам.

"Карамелите", начело на които е бившият мениджър на Манчестър Юн Дейвид Мойс, излизат в 4-2-3-1 с Тиерно Бари на върха на атаката.

Гостите можеха да поведат още в четвъртата минута, но Пикфорд и Тарковски успяха да спасят мрежата си след удар на Амад Диало.

Божинов и компания загубиха прекия сблъсък с Фиорентина и се доближиха до изпадане

УЕФА наказа играча на Бенфика, но не и Валверде за удара без топка

Ламин Ямал подобри пореден клубен рекорд на Барселона

Турски национал ще напусне Рома след края на сезона

Торино обяви треньорска смяна

Милан обяви колко дълго ще отсъства Лофтъс-Чийк, той показа щетите от сблъсъка си

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

Десетима от Ботев зарадваха Левски! Лудогорец рухна на "Колежа"

  • 23 фев 2026 | 19:56
  • 76867
  • 669
Официално: ЦСКА привлече Факундо

Официално: ЦСКА привлече Факундо

  • 23 фев 2026 | 17:25
  • 43154
  • 93
Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

Любомир Минчев разкри ще играят ли Везенков и Милър-Макинтайър срещу Армения и Норвегия

  • 23 фев 2026 | 20:54
  • 1548
  • 0
Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

Заплаха за Световното - Мексико се тресе от огън и куршуми

  • 23 фев 2026 | 16:51
  • 28644
  • 28
Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

Желан от Левски остава на "Лаута", пловдивчани искат халф от ЦСКА

  • 23 фев 2026 | 16:07
  • 36957
  • 17