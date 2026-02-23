Евертън 0:0 Манчестър Юн, ранен шанс за гостите

Отборите на Евертън. и Манчестър Юнайтед играят при 0:0 в двубой от 27-ия кръг на Премиър лийг.

Победа ще доближи “червените дяволи” на само три точки от третия Астън Вила при равен брой изиграни срещи. Домакините пък са в средата на таблицата. В първия двубой между двата тима по-рано през сезона Евертън се наложи с 1:0 насред “Олд Трафорд” - отново в понеделнишки мач.

Лисандро Мартинес пропуска двубоя за Юнайтед, след като се оказа, че в навечерието на срещата е усетил дискомфорт в прасеца. Първоначалните информации са, че все пак не става дума за нещо сериозно. Лени Йоро заема мястото на аржентинеца, като това е и единствената промяната в 11-те в сравнения с преходния мач срещу Уест Хам.

"Карамелите", начело на които е бившият мениджър на Манчестър Юн Дейвид Мойс, излизат в 4-2-3-1 с Тиерно Бари на върха на атаката.

Гостите можеха да поведат още в четвъртата минута, но Пикфорд и Тарковски успяха да спасят мрежата си след удар на Амад Диало.