Лапорта: Някои ни помислиха за луди, когато отказахме 250 млн. евро за Ямал

  • 24 фев 2026 | 01:34
Президентът на Барселона Жоан Лапорта разкри подробности за неуспешния трансфер на възпитаника на академията Ламин Ямал. Според него преди две години ПСЖ е предложил за крилото 250 милиона евро, но офертата е била отхвърлена.

„Отказахме им. Той беше на 17 години - някои си помислиха, че сме луди!“, цитира Лапорта журналистът Фабрицио Романо, позовавайки се на Jijantes FC.

Ямал дебютира за първия отбор на Барселона през април 2023 г. на 15 години и 290 дни, превръщайки се в най-младия играч в историята на каталунците в Ла Лига. През сезон 2025/26 18-годишният играч има 33 участия във всички състезания, отбелязвайки 15 гола и давайки 14 асистенции.

