Лапорта: Някои ни помислиха за луди, когато отказахме 250 млн. евро за Ямал

Президентът на Барселона Жоан Лапорта разкри подробности за неуспешния трансфер на възпитаника на академията Ламин Ямал. Според него преди две години ПСЖ е предложил за крилото 250 милиона евро, но офертата е била отхвърлена.

„Отказахме им. Той беше на 17 години - някои си помислиха, че сме луди!“, цитира Лапорта журналистът Фабрицио Романо, позовавайки се на Jijantes FC.

Ямал дебютира за първия отбор на Барселона през април 2023 г. на 15 години и 290 дни, превръщайки се в най-младия играч в историята на каталунците в Ла Лига. През сезон 2025/26 18-годишният играч има 33 участия във всички състезания, отбелязвайки 15 гола и давайки 14 асистенции.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages