ПСЖ - Метц (съставите)

Пари Сен Жермен приема новака Метц в среща от 23-тия кръг на френската Лига 1.

Шампионите сдадоха отново първото място след загубата от Рен с 1:3 в миналия кръг и сега са задължени да измъкнат максимума.

Момчетата на Луис Енрике имат изгодна възможност да се завърнат на върха, след като лидерът Ланс записа изненадващо поражение с 2:3 срещу закъсалия Монако по-рано тази вечер.

Сензационен обрат на Монако срещу Ланс отваря пътя на ПСЖ към първото място

Точките за Метц също са от изключително значение, тъй като новаците се намират в дъното на класирането и преди началото на срещата изостават с четири пункта от 16-ото място, даващо право на участие в бараж за оцеляване и на цели десет от спасителния бряг.

Парижани вече направиха крачка към завръщането на победния път през седмицата, след като осъществиха обрат в Шампионската лига и спечелиха първия плейоф срещу Монако като гост с 3:2. Тъй като този мач не преди едва четири дни Луис Енрике реши да направи не малко промени в стартовия си състав и днес започна с цели седем различни играчи спрямо успеха над Монегаските във вторник. Така на "зеления килим" излязоха Иля Забарний, Лукас Бералдо, Люка Ернандес, Канг-Ин Лий, Дро Фернандес, Дезире Дуе, Гонсало Рамош вместо Маркиньос, Уилян Пачо, Нуно Мендеш, Витиня, Жоао Невеш, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле.

Срещата започва в 22:05 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да го проследите в реално време.

ПАРИ СЕН ЖЕРМЕН - МЕТЦ



ЛИГА 1, XXIII КРЪГ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Пари Сен Жермен: 39. Матвей Сафонов, 2. Ашраф Хакими, 6. Иля Забарний, 4. Лукас Бералдо, 21. Люка Ернандес, 9. Канг-Ин Лий, 33. Уарен Заир-Емери, 27. Дро Фернандес, 14. Дезире Дуе, 9. Гонсало Рамош, 29. Брадли Баркола

Старши треньор: Луис Енрике



Метц: 1. Джонатан Фишер, 5. Жан-Филип Гбамен, 15. Тери Йегбе, 38. Садибу Сане, 39. Кофи Куао, 97. Фоде Бало-Туре, 19. Лукас Михал, 8. Бубакар Траоре, 12. Алфа Туре, 7. Гиорги Цитаишвили, 30. Хабиб Диало

Старши треньор: Беноа Тавено



НАЧАЛО: 21 февруари 2026 г. (събота) | 22:05 часа

СТАДИОН: "Парк де Пренс", Париж

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Абделфатих Хераджи