ПСЖ изплати нова част от дълга към Мбапе

Ръководството на Пари Сен Жермен е платило на бившия нападател Килиан Мбапе 4 милиона евро от оставащите 6 милиона евро дълг. Спорът между страните остава нерешен, според "Екип".

Споровете продължават от трансфера на играча в Реал Мадрид през лятото на 2024 г., кокаго той премина като свободен агент. През декември 2025 г. Парижкият трудов съд разпореди на ПСЖ да изплати на играча 60,9 милиона евро, включително 55 милиона евро заплата и бонуси, както и приблизително 5,9 милиона евро ваканционни отпуски и лихви.

Kylian Mbappé réclame encore de l'argent, le PSG lui répond https://t.co/6jN7ZcIwPl — le10sport (@le10sport) February 20, 2026

Мбапе е получил 55 милиона евро от тази сума. След посещение на съдебни изпълнители, парижкият клуб е превел допълнителни 4 милиона евро. Следователно дългът от 2 милиона евро остава непогасен. От ПСЖ твърдят, че всички дължими на играча суми са платени, позовавайки се на несъответствия в структурата на плащането. Няколко източника, близки до случая, обаче оспорват тази позиция.

Освен това, парижкият клуб би искал Мбапе да се откаже от искането си пълният текст на съдебното решение да бъде публикуван на началната страница на официалния уебсайт на клуба в рамките на един месец. Преговорите между страните продължават и ПСЖ.