Президентът на Байерн похвали Компани за речта му срещу расизма

  • 21 фев 2026 | 14:46
  • 509
  • 0

Президентът на Байерн (Мюнхен) Херберт Хайнер похвали изявлението на треньора на тима Венсан Компани срещу расизма във футбола. Вчера на пресконференцията преди мача с Айнтрахт белгийският треньор говори за предполагаемите расистки обиди срещу играча на Реал Мадрид Винисиус Жуниор по време на мача от Шампионската лига срещу Бенфика с 12-минутно изявление . Компани също така критикува треньора на португалците Жозе Моуриньо за провала в лидерството в този случай.

„Казвал съм го и преди в интервюта: Венсан Компани е не само страхотен човек на терена, но и извън него, той ни прави наистина добри“, каза Хайнер пред телевизионния канал Sport1 в петък вечер.

„Описах го като джакпот от лотарията няколко пъти и когато видяхте изявлението му днес, то беше интелигентно, добре обмислено и точно в целта, разтърси много хора, но и им даде много смелост“, добави президентът.

Джанлука Престиани от Бенфика, за когото се твърди, че е направил расистка забележка към Винисиус Жуниор, отрече обвиненията. „Ако е вярно, че играчът на Бенфика го е казал, бих искал да има извинение. Никой на света не е перфектен. Но ние се лишаваме от тази възможност. Винаги има само ляво и дясно, черно и бяло“, каза 39-годишният белгиец Компани, който е с конгоански корени.

„Когато видите инцидента, реакцията на Вини Жуниор не може да бъде фалшифицирана. Това е емоционална реакция. И не виждам никаква полза за него от това да отиде при съдията и да поеме цялата мъка на плещите си. Но той го прави, защото смята, че е правилното нещо в този момент“, смята треньорът.

Компани отбеляза, че бразилският нападател е „в позиция, в която има глас да протестира“. Мениджърът на Байерн, който самият е преживял расистка враждебност като играч и като треньор, говори открито за колегата си Моуриньо. Португалецът атакува характера на Винисиус Жуниор, като посочи неговото празнуване на гола. "За мен това е фрапантна грешка в лидерството. Жозе Моуриньо споменава името Еузебио, за да каже, че Бенфика не може да бъде обвинен в расизъм, защото най-добрият играч в историята на Бенфика е бил чернокож. Не съдя Моуриньо като личност, но той направи грешка. И се надявам това да не се случва в бъдеще“, каза Компани.

Снимки: Imago

