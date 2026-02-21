Президентът на Байерн похвали Компани за речта му срещу расизма

Президентът на Байерн (Мюнхен) Херберт Хайнер похвали изявлението на треньора на тима Венсан Компани срещу расизма във футбола. Вчера на пресконференцията преди мача с Айнтрахт белгийският треньор говори за предполагаемите расистки обиди срещу играча на Реал Мадрид Винисиус Жуниор по време на мача от Шампионската лига срещу Бенфика с 12-минутно изявление . Компани също така критикува треньора на португалците Жозе Моуриньо за провала в лидерството в този случай.

„Казвал съм го и преди в интервюта: Венсан Компани е не само страхотен човек на терена, но и извън него, той ни прави наистина добри“, каза Хайнер пред телевизионния канал Sport1 в петък вечер.

„Описах го като джакпот от лотарията няколко пъти и когато видяхте изявлението му днес, то беше интелигентно, добре обмислено и точно в целта, разтърси много хора, но и им даде много смелост“, добави президентът.

Джанлука Престиани от Бенфика, за когото се твърди, че е направил расистка забележка към Винисиус Жуниор, отрече обвиненията. „Ако е вярно, че играчът на Бенфика го е казал, бих искал да има извинение. Никой на света не е перфектен. Но ние се лишаваме от тази възможност. Винаги има само ляво и дясно, черно и бяло“, каза 39-годишният белгиец Компани, който е с конгоански корени.

„Когато видите инцидента, реакцията на Вини Жуниор не може да бъде фалшифицирана. Това е емоционална реакция. И не виждам никаква полза за него от това да отиде при съдията и да поеме цялата мъка на плещите си. Но той го прави, защото смята, че е правилното нещо в този момент“, смята треньорът.

Компани отбеляза, че бразилският нападател е „в позиция, в която има глас да протестира“. Мениджърът на Байерн, който самият е преживял расистка враждебност като играч и като треньор, говори открито за колегата си Моуриньо. Португалецът атакува характера на Винисиус Жуниор, като посочи неговото празнуване на гола. "За мен това е фрапантна грешка в лидерството. Жозе Моуриньо споменава името Еузебио, за да каже, че Бенфика не може да бъде обвинен в расизъм, защото най-добрият играч в историята на Бенфика е бил чернокож. Не съдя Моуриньо като личност, но той направи грешка. И се надявам това да не се случва в бъдеще“, каза Компани.

