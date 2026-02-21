Байерн (Мюнхен) се стяга за нова голеада

Байерн (Мюнхен) ще посрещне Айнтрахт (Франкфурт) в мач от 23-тия кръг на Бундеслигата днес от 16:30 часа на стадион "Алианц Арена". Срещата ще бъде ръководена от съдията Томас Райхел. Домакиите са убедителен лидер в първенството и ще търсят нов успех, който да респектира преследвачите им.

Байерн натрупа впечатляващите 57 точки след 22 изиграни мача. Баварците имат забележителна голова разлика от 82 отбелязани и само 19 допуснати гола, което показва както тяхната офанзивна мощ, така и стабилната им защита. На "АЛианц Арена" отборът на Венсан Компани е взел 28 точки.



Айнтрахт се намира на седмата позиция с 31 точки, като тимът от Франкфурт има 44 отбелязани и 46 допуснати гола. "Орлите" са сравнително силен гост с 14 точки на чужд терен, но ще им е трудно да увеличат този актив в Мюнхен.

Байерн е в отлична форма, с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. Баварците разгромиха Вердер (Бремен) като гост с 3:0, победиха РБ Лайпциг с 2:0 в Купата на Германия и се наложиха над Хофенхайм с категоричното 5:1. Единственото равенство дойде срещу Хамбургер ШФ (2:2), а в Шампионската лига тимът записа ценна победа като гост срещу ПСВ Айндховен с 2:1.



Айнтрахт (Франкфурт) показва колебливи резултати с две загуби, едно равенство и две победи в последните си пет мача. "Орлите" победиха Борусия (Мьонхенгладбах) с 3:0, завършиха наравно с Унион (Берлин) - 1:1, но загубиха от Байер (Леверкузен) с 1:3, от Тотнъм с 0:2 в Шампионската лига и от Хофенхайм с 1:3 в първенството.

Звездата на Байерн Хари Кейн се очаква да бъде в центъра на вниманието и в предстоящия мач, като английският нападател продължава да бъде основна фигура в атаката на баварците. Отборът разполага с пълен състав, като Компани може да разчита на всички свои важни играчи, включително Джамал Мусиала, Луис Диас и младока Ленарт Карл.



При гостите от Айнтрахт японският национал Рицу Доан се очертава като ключов играч, който ще трябва да поеме отговорността в офанзивен план. Франкфуртци ще разчитат и на опитния Марио Гьотце, който познава добре Байерн от времето, когато играеше за мюнхенския гранд.

Последният двубой между двата отбора се състоя на 4 октомври 2025 г. в мач от Бундеслигата, когато Байерн (Мюнхен) победи Айнтрахт (Франкфурт) като гост с категоричното 3:0. Преди това, на 23 февруари 2025 г., баварците отново демонстрираха превъзходство с убедителна победа с 4:0 на "Алианц Арена".



Интересно е да се отбележи, че през октомври 2024 г. двата отбора сътвориха зрелищно 3:3 във Франкфурт, а през декември 2023 г. Айнтрахт изненада всички с разгромна победа с 5:1 над Байерн.

