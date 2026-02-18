Диас: Да отида в Байерн беше правилното решение, горд съм да играя с Кейн и Олисе

Колумбийският национал Луис Диас призна, че е бил впечатлен от качествата на съотборниците си в Байерн (Мюнхен), сред които са английският нападател Хари Кейн и френският национал Майкъл Олисе.
29-годишният футболист демонстрира добри изяви след трансфера си, като отбеляза 16 гола и направи 11 асистенции за тима, воден от старши треньора Венсан Компани.
Ключът към безупречния дебютен сезон на Диас е партньорството му с Кейн. Колумбиецът подаде 10 асистенции към англичанина досега, а той реализира общо 41 гола в 35 мача във всички турнири.
„Много съм горд да играя в един отбор с Хари и Майкъл Олисе. И двамата са наистина впечатляващи технически“, заяви колумбиецът пред телевизия Sky Sport.
„Хари, например, просто прави всичко добре. Той ме изненада много. Виждал съм го да играе в Англия, но едно е да го видиш от противниковата страна, а е друго наистина да споделяш съблекалнята с него и да си на тренировъчния терен с него всеки ден. Да виждаш как работи, как се движи по терена и как вкарва голове, разбира се. Той е машина. Наистина прави всичко добре.
Майкъл те унищожава в ситуации един на един; той е толкова технически надарен и прави голяма разлика. Той е спокоен човек. На терена е много комуникативен. Помага много, обръща внимание на много детайли и дори казва неща като: „Ей, да се браним така.“ Това са детайлите, които ти помагат да растеш като футболист и те карат да се чувстваш комфортно. Отново: невероятно е да играеш с такива играчи. Много съм горд, че съм част от тази атакуваща формация“, добави Луис Диас.
Крилото говори повече и за трансфера си от Ливърпул в Байерн: "Когато Байерн се свърза с мен, от първия момент разбрах, че искам да направя тази крачка. Бях изпълнен с гордост, защото познавах клуба отдавна и знаех какво да очаквам там. Беше добро решение – решение за невероятен и фантастичен отбор. А когато пристигнеш на ново място, естествено искаш да дадеш най-доброто от себе си и да се чувстваш комфортно там, където си. Да бъдеш щастлив е най-важното за един играч и неговото семейство. Беше абсолютно правилното решение да дойда тук.
Знаех, че ще се присъединя към невероятно страхотна група футболисти и клуб с отлична инфраструктура и фантастична база. Нямах никакви съмнения по този въпрос. Най-трудното за мен и семейството ми беше и все още е езикът... но знаех, че ще се впиша много добре тук, че ще допринеса за успеха на отбора – точно както бях направил преди в Ливърпул. Така че Байерн ми гласува доверие и аз се опитвам да отвърна на това доверие на терена.“
Снимки: Imago