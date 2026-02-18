Кметът на Мюнхен влиза в Надзорния съвет на Байерн

Настоящият кмет на Мюнхен Дитер Райтер, който е известен привърженик на Байерн и политик от Социалдемократическата партия на Германия (SPD), ще заеме място в деветчленния Надзорен съвет на клуба, съобщава Sky Germany.

В органа на баварския гранд членуват още фигури като президентът на клуба Херберт Хайнер, почетният президент Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге.

Райтер ще замени в Надзорния съвет на Байерн д-р Едмунд Щойбер, чието напускане беше обявено от клуба на 7 февруари. Следващото заседание е насрочено за края на февруари, като се очаква Райтер вече да присъства на него и влизането му в съвета да бъде официално потвърдено.

Кметът на Мюнхен ще поеме с незабавен ефект позицията на Щойбер като председател на Административния съвет, на който досега политикът бе просто редови член.

В Надзорния съвет на Байерн се взимат ключови решения за трансфери и треньори, а спортният директор Макс Еберл трябва редовно да представя пред органа плановетете си за селекцията.

Докато мястото на Райтер в Надзорния съвет е сигурно, на 8 март му предстои да се бори за преизбирането си като кмет на град Мюнхен. Политикът е кмет на града още от 2014 г., като сега ще се бори за четвърти пореден мандат.