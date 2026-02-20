Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Илиян Пищиков и Алекс Симеонов в забавно интервю за Sportal.bg

Илиян Пищиков и Алекс Симеонов в забавно интервю за Sportal.bg

  • 20 фев 2026 | 23:35
  • 322
  • 0

Младата звезда на Балкан Илиян Пищиков влезе в ролята на репортер на Sportal.bg и направи забавно интервю със съотборника си Алекс Симеонов. Двамата имаха повод да са в добро настронеие, тъй като отборът им помете Спартак Плевен на четвъртфиналите за efbet Купа на България с над 30 точки разлика и можем да очакваме, че ботевградчани ще излязат с увереност в своята зала срещу Черно море Тича на полуфиналите в събота.

19 Балкан 85:53 Спартак Плевен

"Отвори се голяма разлика още в първата част. Това ли помогна да завършите по този начин?", попита Пищиков опитния си съотборник.

"Мисля, че нашата агресивна защита помогна доста за отварянето на добра разлика. Смятам, че и нападението ни спореше благодарение на добрата защита и там беше ключът към нашата победа днес", отговори Симеонов, допълвайки, че ботевградчани ще излязат срещу варненци с нагласата за "здрава битка".

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Шумен прекърши Левски в отложен мач от Sesame НБЛ

Шумен прекърши Левски в отложен мач от Sesame НБЛ

  • 20 фев 2026 | 21:16
  • 702
  • 1
Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

  • 20 фев 2026 | 20:42
  • 6283
  • 1
Най-интересните моменти през втория ден от efbet Купа на България

Най-интересните моменти през втория ден от efbet Купа на България

  • 20 фев 2026 | 20:41
  • 6818
  • 3
Звезда на Черно море стана репортер след успеха над Миньор

Звезда на Черно море стана репортер след успеха над Миньор

  • 20 фев 2026 | 20:15
  • 711
  • 2
Кой какво каза след 1/4-финал №1: Миньор - Черно море

Кой какво каза след 1/4-финал №1: Миньор - Черно море

  • 20 фев 2026 | 18:52
  • 943
  • 0
Черно море Тича започна защитата на трофея с категорична победа

Черно море Тича започна защитата на трофея с категорична победа

  • 20 фев 2026 | 17:56
  • 6178
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски подписа с новия си защитник

Официално: Левски подписа с новия си защитник

  • 20 фев 2026 | 17:38
  • 32322
  • 81
Черно море и Ботев (Враца) не успяха да се пробият, "моряците" все по-далеч от топ 4

Черно море и Ботев (Враца) не успяха да се пробият, "моряците" все по-далеч от топ 4

  • 20 фев 2026 | 19:41
  • 25019
  • 60
Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

  • 20 фев 2026 | 20:26
  • 12828
  • 47
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

  • 20 фев 2026 | 21:20
  • 3416
  • 4
Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

  • 20 фев 2026 | 20:42
  • 6283
  • 1
Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

  • 20 фев 2026 | 23:00
  • 18719
  • 3