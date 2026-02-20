Илиян Пищиков и Алекс Симеонов в забавно интервю за Sportal.bg

Младата звезда на Балкан Илиян Пищиков влезе в ролята на репортер на Sportal.bg и направи забавно интервю със съотборника си Алекс Симеонов. Двамата имаха повод да са в добро настронеие, тъй като отборът им помете Спартак Плевен на четвъртфиналите за efbet Купа на България с над 30 точки разлика и можем да очакваме, че ботевградчани ще излязат с увереност в своята зала срещу Черно море Тича на полуфиналите в събота.

"Отвори се голяма разлика още в първата част. Това ли помогна да завършите по този начин?", попита Пищиков опитния си съотборник.

"Мисля, че нашата агресивна защита помогна доста за отварянето на добра разлика. Смятам, че и нападението ни спореше благодарение на добрата защита и там беше ключът към нашата победа днес", отговори Симеонов, допълвайки, че ботевградчани ще излязат срещу варненци с нагласата за "здрава битка".

Снимки: Sportal.bg