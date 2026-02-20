Павлин Иванов за фиаското срещу Балкан, новия треньор на Спартак и предстоящите мачове на националния отбор

Гардът на Спартак Плевен Павлин Иванов анализира гръмкото поражение от Балкан в Ботевград на четвъртфиналите за efbet Купа на България, като сподели, че вижда светлинав тунела за плевенчани с идването на новия треньор Желко Лукаич.

"Абсолютно нищо не ни се получи - и в нападение, и в защита. Работим здраво през седмицата, треньорът е тук само от десетина дни, това е един вид оправдание, но предните два мача показахме някакво друго лице, нещата изглеждаха доста по-добре. Днес не успяхме да отговорим на агресията на Балкан - и в нападение, и в защита. Трябва да работим по-здраво явно. Просто явно започнахме меко. Започнахме меко в нападение и защита, те се възползваха от това, натисниха ни и си ни направиха разликата и ни победиха", заяви опитният национал.

"Работим доста здраво за манталитета, полагаме доста усилия и общо взето няма играч, който да се оплаква. Всеки се старае. Просто няма как той (Лукаич - б.р.) да промени нещо с едно щракане. Трябва време, трябва процес, ние сега все едно сме септември, октомври. Аз дойдох скоро, той дойде и промени много неща, но трябва време, надявам се да не го повтарям във всяко интервю това, защото сезонът си минава", продължи Иванов.

"Със сигурност физически вече се чувствам доста по-добре, предните мачове играя по 35+ минути, така че ако не съм добре, няма да оцелея. Доста добре съм физически", допълни 32-годишният национал.

"С треньора виждам светлина в тунела за Спартак, понеже виждам, че той държи много на здравата работа, сега има почивка, имаме две седмици. Аз няма да мога да съм с отбора, но съм сигурен, че всяко едно от момчетата ще положи доста усилия и ще започнем да изглеждаме доста по-добре", каза още той.

"За тези две гостувания с националния отбор очаквам две победи, тези държави не са нещо сериозно в сравнение с нас, просто ние трябва да го покажем. Тези държави и с Везенков, и без Везенков ние трябва да си ги побеждаваме. Със сигурност Везенков като дойде, дава всичко, дава много - и в нападение, и в защита, и като авторитет", завърши Иванов, говорейки в края на интервюто за предстоящите срещи на националния ни отбор от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029 с Норвегия (27 февруари) и Армения (2 март).

