Васил Христов: Стараем се във всеки мач да показваме това лице, Черно море Тича е много сериозно предизвикателство

Старши треньорът на Балкан Васил Христов коментира гръмката победа над Спартак Плевен на четвъртфиналите за efbet Купа на България и предстоящия сблъсък с действащия носител на трофея Черно море Тича.

14

"Стараем се във всеки мач да показваме това лице. Невинаги се получава, разбираме, че трябва да сме с максимална енергия и старание, просто невинаги се случва. Не е толкова често срещано да получим 14 точки за едно полувреме. Със сигурност има и някакъв елемент на липса на вкарване на Спартак Плевен, но мисля, че ние бяхме отборът, който провокира това нещо", сподели Христов.

"За нас най-важното нещо е нашето собствено представяне, защото това е единственото, което контролираме. Ние контролираме нашите действия, как се движим по терена, всеки един елемент. Това е приоритет. Разбира се, Черно море ни предоставя много сериозно предизвикателство, знаете как завърши последният мач във Варна, така че трябва да сме си направили изводите от него и да покажем съвсем различно лице спрямо това, което беше преди месец и малко в морската столица", добави наставникът на ботевградчани, говорейки за предстоящия полуфинал с варненци и изразителното поражение от тях в последния мач между двата тима за първенство.

Цялото изказване на Васил Христов можете да изгледате във видеото по-долу.

Снимки: Sportal.bg