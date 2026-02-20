Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Васил Христов: Стараем се във всеки мач да показваме това лице, Черно море Тича е много сериозно предизвикателство

Васил Христов: Стараем се във всеки мач да показваме това лице, Черно море Тича е много сериозно предизвикателство

  • 20 фев 2026 | 22:06
  • 183
  • 0

Старши треньорът на Балкан Васил Христов коментира гръмката победа над Спартак Плевен на четвъртфиналите за efbet Купа на България и предстоящия сблъсък с действащия носител на трофея Черно море Тича.

14 Балкан 85:53 Спартак Плевен

"Стараем се във всеки мач да показваме това лице. Невинаги се получава, разбираме, че трябва да сме с максимална енергия и старание, просто невинаги се случва. Не е толкова често срещано да получим 14 точки за едно полувреме. Със сигурност има и някакъв елемент на липса на вкарване на Спартак Плевен, но мисля, че ние бяхме отборът, който провокира това нещо", сподели Христов.

"За нас най-важното нещо е нашето собствено представяне, защото това е единственото, което контролираме. Ние контролираме нашите действия, как се движим по терена, всеки един елемент. Това е приоритет. Разбира се, Черно море ни предоставя много сериозно предизвикателство, знаете как завърши последният мач във Варна, така че трябва да сме си направили изводите от него и да покажем съвсем различно лице спрямо това, което беше преди месец и малко в морската столица", добави наставникът на ботевградчани, говорейки за предстоящия полуфинал с варненци и изразителното поражение от тях в последния мач между двата тима за първенство.

Цялото изказване на Васил Христов можете да изгледате във видеото по-долу.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Шумен прекърши Левски в отложен мач от Sesame НБЛ

Шумен прекърши Левски в отложен мач от Sesame НБЛ

  • 20 фев 2026 | 21:16
  • 561
  • 0
Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

  • 20 фев 2026 | 20:42
  • 5402
  • 1
Най-интересните моменти през втория ден от efbet Купа на България

Най-интересните моменти през втория ден от efbet Купа на България

  • 20 фев 2026 | 20:41
  • 6194
  • 3
Звезда на Черно море стана репортер след успеха над Миньор

Звезда на Черно море стана репортер след успеха над Миньор

  • 20 фев 2026 | 20:15
  • 629
  • 2
Кой какво каза след 1/4-финал №1: Миньор - Черно море

Кой какво каза след 1/4-финал №1: Миньор - Черно море

  • 20 фев 2026 | 18:52
  • 856
  • 0
Черно море Тича започна защитата на трофея с категорична победа

Черно море Тича започна защитата на трофея с категорична победа

  • 20 фев 2026 | 17:56
  • 5891
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски подписа с новия си защитник

Официално: Левски подписа с новия си защитник

  • 20 фев 2026 | 17:38
  • 29775
  • 72
Черно море и Ботев (Враца) не успяха да се пробият, "моряците" все по-далеч от топ 4

Черно море и Ботев (Враца) не успяха да се пробият, "моряците" все по-далеч от топ 4

  • 20 фев 2026 | 19:41
  • 22990
  • 58
Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

  • 20 фев 2026 | 20:26
  • 9779
  • 28
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Искам да не си пропилявам шанса, защото това е моята година

  • 20 фев 2026 | 21:20
  • 2198
  • 3
Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

Безпощаден Балкан унижи Спартак Плевен в последния четвъртфинал за efbet Купа на България

  • 20 фев 2026 | 20:42
  • 5402
  • 1
Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

Ден 14 на Олимпийските игри: Норвегия постави нов рекорд по медали

  • 20 фев 2026 | 23:00
  • 17590
  • 2