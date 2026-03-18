  Bulgaria will learn their opponents at the end of March

България ще научи съперниците си в края на март

  • 18 март 2026 | 10:34
България ще научи съперниците си в края на март

Жребият за втория етап на квалификациите за Европейското първенство по баскетбол за жени през 2027 година ще се проведе на 31 март в Швейцария. Отборите, сред които и този на България, ще бъдат разделени на шест групи от по четири, информираха от Международната федерация по баскетбол (ФИБА).

Квалификациите ще се подновят през ноември тази година, преди да завършат с последния прозорец през февруари 2027-а. Съдомакините на Евробаскет 2027 при дамите - Белгия, Финландия, Литва и Швеция - автоматично се класират за финалите и остават част от група H и във втората фаза на пресявките. Елиминираните от първия етап на квалификациите състави ще насочат вниманието си към предварителните пресявки за Евробаскет 2029.

Общо 17 отбора продължиха напред - България, Хърватия, Великобритания, Израел, Латвия, Полша и Сърбия станаха победители в своите групи, докато Австрия, Гърция, Люксембург, Черна гора, Португалия, Словения и Словакия завършиха като втори. Дания, Нидерландия и Украйна също се класираха като най-добрите трети състави. Към тези 17 държави във втория кръг ще присъединяват седем тима от квалификационните турнири за Световното първенство тази година - Чехия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Испания и Турция.

Още от Баскетбол

Лидерите Оклахома и Детройт не допуснаха изненади, изиграха се и други шест мача от НБА

Лидерите Оклахома и Детройт не допуснаха изненади, изиграха се и други шест мача от НБА

  • 18 март 2026 | 06:51
  • 4463
  • 0
Болки в коляното вадят от игра Антъни Едуардс за две седмици

Болки в коляното вадят от игра Антъни Едуардс за две седмици

  • 18 март 2026 | 00:25
  • 572
  • 0
Карлик Джоунс поведе Партизан към обрат срещу Дубай

Карлик Джоунс поведе Партизан към обрат срещу Дубай

  • 18 март 2026 | 00:20
  • 624
  • 0
Международният турнир "София Къп" отново ще доведе играчи от школата на Байерн Мюнхен в България

Международният турнир "София Къп" отново ще доведе играчи от школата на Байерн Мюнхен в България

  • 18 март 2026 | 00:08
  • 777
  • 0
Везенков с ласкави думи за Фурние след победата над Фенербахче

Везенков с ласкави думи за Фурние след победата над Фенербахче

  • 17 март 2026 | 23:59
  • 1886
  • 0
Извънземен Фурние съкруши Фенербахче, Везенков с блестящ мач

Извънземен Фурние съкруши Фенербахче, Везенков с блестящ мач

  • 17 март 2026 | 23:03
  • 26395
  • 6
Водещи Новини

СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

СК към БФС обясни за мелето на Лудогорец - ЦСКА и видя грешка, но не фатална, на Берое - Левски

  • 18 март 2026 | 11:13
  • 547
  • 0
Ливърпул няма право на повече грешки срещу Галатасарай

Ливърпул няма право на повече грешки срещу Галатасарай

  • 18 март 2026 | 07:42
  • 6614
  • 8
Лидерът в Швейцария хвърли око на Светльо Вуцов

Лидерът в Швейцария хвърли око на Светльо Вуцов

  • 18 март 2026 | 09:16
  • 6252
  • 12
Шампионска лига ще си остане голямото разочарование на Гуардиола в Ман Сити

Шампионска лига ще си остане голямото разочарование на Гуардиола в Ман Сити

  • 18 март 2026 | 08:18
  • 7362
  • 13
Време е Барселона и Нюкасъл да решат всичко

Време е Барселона и Нюкасъл да решат всичко

  • 18 март 2026 | 07:16
  • 6768
  • 8
Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

Изключително важен мач за Григор Димитров в Маями

  • 18 март 2026 | 09:34
  • 2586
  • 0