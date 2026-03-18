Лидерите Оклахома и Детройт не допуснаха изненади, изиграха се и други шест мача от НБА

В ранните часове на 18-и март (сряда) се изиграха осем нови срещи от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада. След техния край лидери в класирането са Оклахома Сити Тъндър с 59 победи и 15 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с 49 успеха и 19 поражения (Източна конференция). И двата отбора имаха ангажименти тази нощ, като Тъндър и Пистънс се поздравиха с положителен резултат, с което направиха поредна важна крачка към финиширането като първенци в първия етап от кампанията.

Лидерите в двете конференции бяха и първите отбори, които имаха ангажименти тази нощ, като техните мачове стартираха в 1:00 часа българско време. Така Вашингтон Уизардс загуби от Детройт Пистънс със 117:130 (32:32 25:31 26:37). Поражението бе без никакво значение за столичани, тъй като те играят само за честта си и се намират на предпоследното място в Източната конференция без дори теоретични шансове за класиране в плей-ин турнира след края на редовния сезон. Успехът пък върна Детройт на победния път, след като в неделя Пистънс отстъпи на Торонто.

Оклахома Сити Тъндър също записа победа като гост и надви Орландо Меджик със 113:108 (26:22 25:28 34:29 28:29). По този начин “магиите” направиха грешна стъпка в битката за директно класиране в плейофите, въпреки че се намират все още на шестото място в Източната конференция, а и имат мач в запас спрямо седмия Маями Хийт. За шампионите от Оклахома това бе девета поредна победа, като само един от успехите в тази поредица бе записан след добавено време.

По същото време се изигра и още един мач, в който Маями не успя да се възползва от грешката на Орландо и “жегите” записаха тежко поражение като гост срещу Шарлът Хорнетс със 106:136 (24:26 33:33 31:37 18:40). Това бе още една важна крачка за “стършелите” по пътя им към плей-ин турнира, като вече имат 13 победи преднина спрямо 11-ия в Източната конференция тим на Чикаго Булс, който може и да е с мач по-малко в актива си, но има да изиграе само 14 срещи до края на редовния сезон.

Половин час по-късно Ню Йорк Никс също стигна до изразителна победа, след като подчини у дома Индиана Пейсърс със 136:110 (38:34 34:30 33:27 31:19). Нюйоркчани са почти сигурни в участието си в плейофите на Източната конференция, тъй като вече имат преднина от 13 победи пред седмия Маями, който има да изиграе точно 13 мача до края на редовния сезон. Това означава, че ако Хийт допусне в това време само още едно поражение или Никс стигне до поне още един успех в своите 12 оставащи срещи, Ню Йорк ще има своя представител в първия елиминационен кръг. Индиана Пейсърс от своя страна е на последното място в същата конференция и ще се бори с Вашингтон да не завърши кампанията като опашкар.

В 2:00 часа стартираха още два мача, като в единия от тях Милуоки Бъкс загуби у дома срещу Кливланд Кавалиърс със 116:123 (24:37 34:20 29:28 29:38). Въпреки поражението “кавалерите” продължават да бъдат фаворити за топ 6 в Източната конференция, тъй като подобно на Никс имат достатъчно преднина спрямо Маями. Милуоки от своя страна има изравнен актив с Чикаго Булс и шансовете за плей-ин турнира остават само в сферата на теорията.

По същото време Минесота Тимбъруулвс удари Финикс Сънс в пряк спор за плейофите на Запад. “Вълците” стигнаха до успех със 116:104 (36:39 28:24 28:23 24:18) и 13 мача преди края на редовния сезон имат аванс от 6 победи пред “слънцата”, които са на седмото място към този момент, а и двата отбора имат да изиграят по 13 мача до края.

В 4:00 часа стартираха последните два мача от програмната схема. Единият от тях предложи успеха на Денвър Нъгетс над Филаделфия 76ърс. Победителите се превърнаха в единствения отбор за вечерта, който допусна по-малко от сто точки и надви съперника си със 124:96 (38:22 34:18 28:31 24:25). Успехът помогна на Денвър да се завърне на петото място в Западната конференция и да изпревари Минесота, който временно се настани там след своята победа. Филаделфия от своя страна крета на 9-ото място в Източната конференция и шестицата започва да изглежда все по-трудно постижима цел.

По същото време може би най-посредственият отбор този сезон в Асоциацията Сакраменто Кингс записа общо 52-рото си поражение през тази кампания, след като отстъпи у дома със 104:132 (22:39 25:39 34:34 23:20). “Кралете” са последни в Западната конференция, а “шпорите” продължиха да водят убедително в битката за второто място. Спърс освен това все още има и шанс за лидерската позиция в Западната конференция в края на редовния сезон, но в рамките на следващите си 13 мача Сан Антонио трябва да преодолее преднината от 8 победи на лидера и шампион Оклахома Сити Тъндър.

В утрешния 19-и март (четвъртък) програмата на НБА ще продължи с други девет мача, като програмата ще бъде открита от мача между Бостън Селтикс и Голдън Стейт Уориърс в 1:00 часа българско време. Половин час по-късно ще видим и изявите на шампиона и Западен лидер Оклахома Сити Тъндър, който има визита на Бруклин Нетс, докато водачът в Източната конференция Детройт Пистънс ще почива.