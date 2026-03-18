Карлик Джоунс поведе Партизан към обрат срещу Дубай

Партизан надви като домакин в Белград Дубай с 88:74 в отложен мач от 30-ия кръг на Евролигата. Сръбският тим преодоля пасив от 16 точки във втората четвърт, за да стигне до победата с 14 точки разлика.

Белградчани са 17-и в класирането с баланс 11-20 след този резултат, докато Дубай заема 11-а позиция с 16 победи и 15 загуби.

Карлик Джоунс се развихри за Партизан с 23 точки, 5 асистенции и 3 борби. Айзък Бонга реализира 14 точки за победителите, а по 13 и 12 добавиха съответно Шейк Милтън и Стърлинг Браун.

За Дубай Мфионду Кабенгеле се отличи с 14 точки и 5 борби, към които добави 3 асистенции, 2 откраднати топки и 2 чадъра. Той остана и единственият играч на гостите с двуцифрен брой точки.

