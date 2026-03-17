  Везенков с ласкави думи за Фурние след победата над Фенербахче

Везенков с ласкави думи за Фурние след победата над Фенербахче

Суперзвездата на Олимпиакос Александър Везенков похвали съотборника си Еван Фурние след невероятния мач на френския гард срещу Фенербахче тази вечер. Везенков бе блестящ с 24 точки, но Фурние реализира 36 и бе ключовият фактор за победата на гръцкия гранд у дома със 104:87 в отложен мач от Евролигата. През изминалия уикенд Фурние бе дисквалифициран в мача с Паниониос от гръцкото първенство, след като едва не се сби с фен, а днес изглеждаше свеж и беше просто неудържим срещу шампиона в Евролигата.

"Какво му казах на Фурние? Не, няма да кажа. Но трябва да го поздравя, той беше огромен за нас тази вечер. Той се върна след това, което се случи през уикенда и трябва да му благодарим и да оценяваме какъв играч е.

Срещу Фенербахче ние знаехме, че всеки от нас трябва да даде най-доброто от себе си - те са най-завършеният отбор в Европа, имат уникален треньор, най-добрия състав в Евролигата. Знаехме, че ги хващаме в малко деликатна ситуация, защто имат доста отсъстващи и се радвам, че успяхме да спечелим, стремим се и към домакинско предимство в плейофите.

В защита можем да играем и по-добре, не беше великолепно представяне. Но днес всеки от нас даде своя принос и взехме този мач", сподели след края на двубоя Везенков.

