Болки в коляното вадят от игра Антъни Едуардс за две седмици

24-годишният гард Антъни Едуардс от Минесота Тимбърулвс в НБА, изпитва болки в коляното. Според инсайдера на ESPN Шамс Чарания, баскетболистът ще се подложи на допълнителни изследвания, които ще го извадят от строя за период между една и две седмици поради възпаление в дясното коляно.

Едуардс игра в последния мач на отбора си в ранните часове на 15-и март (неделя) срещу актуалния шампион Оклахома Сити Тъндър, където отборът му загуби със 103:116, а самият Антъни оформи сравнително добра сметка от 19 точки, 6 борби, 5 асистенции, задържайки се на паркета почти 38 минути.