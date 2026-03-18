Международният турнир "София Къп" отново ще доведе играчи от школата на Байерн Мюнхен в България

Петото издание на международния турнир по баскетбол за момчета "София Къп" отново ще доведе играчи от школата на Байерн Мюнхен в България.

Традиционната надпревара, която БУБА Баскетбол организира всяка пролет, и тази година ще бъде за момчета до 14-годишна възраст, информираха от клуба.

Турнирът ще се проведе от 20 до 22 март в IZZI Arena (залата на ЦСКА в местността Къра).

Освен Байерн Мюнхен - шампион преди две години, и БУБА, участие в състезанието ще вземат 14-годишните баскетболисти на Виена Юнайтед (Австрия) и ФОКА Крагуевац (Сърбия).

Програма на турнира:

20 март, петък

17:00 БУБА Баскетбол – ФОКА

18:30 Откриване

19:00 Виена – Байерн (Мюнхен)

21 март, събота

09:30 ФОКА – Байерн (Мюнхен)

11:30 БУБА Баскетбол – Виена

22 март, неделя

09:00 Виена – ФОКА

11:00 БУБА Баскетбол – Байерн (Мюнхен)

12:45 Закриване