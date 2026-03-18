Международният турнир "София Къп" отново ще доведе играчи от школата на Байерн Мюнхен в България

Петото издание на международния турнир по баскетбол за момчета "София Къп" отново ще доведе играчи от школата на Байерн Мюнхен в България.
Традиционната надпревара, която БУБА Баскетбол организира всяка пролет, и тази година ще бъде за момчета до 14-годишна възраст, информираха от клуба.
Турнирът ще се проведе от 20 до 22 март в IZZI Arena (залата на ЦСКА в местността Къра).
Освен Байерн Мюнхен - шампион преди две години, и БУБА, участие в състезанието ще вземат 14-годишните баскетболисти на Виена Юнайтед (Австрия) и ФОКА Крагуевац (Сърбия).
Програма на турнира:
20 март, петък
17:00 БУБА Баскетбол – ФОКА
18:30 Откриване
19:00 Виена – Байерн (Мюнхен)
21 март, събота
09:30 ФОКА – Байерн (Мюнхен)
11:30 БУБА Баскетбол – Виена
22 март, неделя
09:00 Виена – ФОКА
11:00 БУБА Баскетбол – Байерн (Мюнхен)
12:45 Закриване