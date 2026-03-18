Международният турнир "София Къп" отново ще доведе играчи от школата на Байерн Мюнхен в България

Петото издание на международния турнир по баскетбол за момчета "София Къп" отново ще доведе играчи от школата на Байерн Мюнхен в България.

Традиционната надпревара, която БУБА Баскетбол организира всяка пролет, и тази година ще бъде за момчета до 14-годишна възраст, информираха от клуба.

Турнирът ще се проведе от 20 до 22 март в IZZI Arena (залата на ЦСКА в местността Къра).

Освен Байерн Мюнхен - шампион преди две години, и БУБА, участие в състезанието ще вземат 14-годишните баскетболисти на Виена Юнайтед (Австрия) и ФОКА Крагуевац (Сърбия).

Програма на турнира:

20 март, петък

17:00 БУБА Баскетбол – ФОКА

18:30 Откриване

19:00 Виена – Байерн (Мюнхен)

21 март, събота

09:30 ФОКА – Байерн (Мюнхен)

11:30 БУБА Баскетбол – Виена

22 март, неделя

09:00 Виена – ФОКА

11:00 БУБА Баскетбол – Байерн (Мюнхен)

12:45 Закриване

Още от Баскетбол

Извънземен Фурние съкруши Фенербахче, Везенков с блестящ мач

Извънземен Фурние съкруши Фенербахче, Везенков с блестящ мач

  • 17 март 2026 | 23:03
  • 13770
  • 4
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Липсваше ни България, играем добре тук

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Липсваше ни България, играем добре тук

  • 17 март 2026 | 20:08
  • 562
  • 1
Итудис: Голяма победа, поздравления за отбора

Итудис: Голяма победа, поздравления за отбора

  • 17 март 2026 | 19:50
  • 1081
  • 0
Малко не стигна на България срещу Черна гора в последния мач от първата фаза на евроквалификациите

Малко не стигна на България срещу Черна гора в последния мач от първата фаза на евроквалификациите

  • 17 март 2026 | 19:44
  • 14602
  • 8
Евролигата се завърна в София с обрат и победа на Апоел

Евролигата се завърна в София с обрат и победа на Апоел

  • 17 март 2026 | 18:58
  • 16281
  • 1
В НБА ще гласуват включването на два нови отбора

В НБА ще гласуват включването на два нови отбора

  • 17 март 2026 | 18:21
  • 1243
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Десетима от Ман Сити се бориха смело, но нямаха шанс срещу Реал Мадрид

Десетима от Ман Сити се бориха смело, но нямаха шанс срещу Реал Мадрид

  • 17 март 2026 | 23:55
  • 23617
  • 152
ПСЖ изнесе лекция на Челси в Лондон

ПСЖ изнесе лекция на Челси в Лондон

  • 17 март 2026 | 23:47
  • 16078
  • 10
Арсенал позволи на Байер да играе само четвърт час и нататък прегази "аспирините"

Арсенал позволи на Байер да играе само четвърт час и нататък прегази "аспирините"

  • 17 март 2026 | 23:51
  • 12579
  • 22
Извънземен Фурние съкруши Фенербахче, Везенков с блестящ мач

Извънземен Фурние съкруши Фенербахче, Везенков с блестящ мач

  • 17 март 2026 | 23:03
  • 13770
  • 4
Евролигата се завърна в София с обрат и победа на Апоел

Евролигата се завърна в София с обрат и победа на Апоел

  • 17 март 2026 | 18:58
  • 16281
  • 1
Локо (Сф) сгази Септември

Локо (Сф) сгази Септември

  • 17 март 2026 | 19:55
  • 27607
  • 53