Велик обрат 36 секунди преди края прати Канада на мечтания финал

Втори пореден забележителен обрат изпрати звездният състав на Канада на олимпийския финал в Милано - Кортина след 3:2 над смелия тим на Финландия. "Суоми" водеше с 0:2 до средата на втория период, но канонадата на "кленовите листа" доведе до логичния завършек. Победното попадение на нападателя на Колорадо Нейтън Макинън дойде само 36 секунди преди края на редовното време от ситуация пауърплей.

Канада ще спори за олимпийското злато срещу САЩ или Словакия, които играят един срещу друг в късния полуфинал от 22:10 часа.

Суперзвездата и двукратен олимпийски шампион Сидни Кросби не участва в срещата заради контузия, получена в предишния двубой срещу Чехия.

Финландците започнаха по-силно срещата и поведоха след пауърплей, когато нападателят на Далас Старс Мико Рантанен порази мрежата на Джордан Бинингтън (Сейнт Луис Блус). Канадците тъкмо започваха да изграждат натиск и да трупат повече удари към противниковата врата, когато в 3:26 минута бяха попарени от 34-годишното острие на Нашвил Предатърс Ерик Хаула. Докато бяха в числен пасив на игрището, Хаула направи отлична солова акция и с хубав бекхенд след финт покачи преднината на "Суоми" на 0:2.

Very tight game as we head to the final period — it's still Finland leading 2-1 over Canada! 🏒🇫🇮🇨🇦 pic.twitter.com/JfStBiE0l3 — The Olympic Games (@Olympics) February 20, 2026

Поредният пауърплей в полза на Канада най-после даде положително отражение на резултата в 14:20 минута на втория период, когато Сам Райнхарт от Флорида Пентърс намали на 1:2.

И вторият, и третият период преминаха практически "на една врата", а впоследствие канадците завършиха мача с цели 39 удара срещу 17 на съперника.

Ший Тиодор от Вегас Голдън Найтс донесе гола за изравняването 2:2 в 10:34 минута на последната третина с далечен изстрел. В 17:25 минута Нико Микола (Флорида Пентърс) беше наказан за 120 секунди заради удар със стик по лицето на Макинън и Канада получи ключов пауърплей в самия край на редовното време.

Hats off to Finnish netminder Juse Sarros @PredsNHL . Without him, its double digits. Save for a lag in play after Finland made it 2-0, Canada played excellent, dominating hockey and full measure for the win. pic.twitter.com/fCkIWlGBPh — 🇨🇦 Brian Jakovina (@bjakovina) February 20, 2026

Точно секунда преди той да приключи именно Макинън от малък ъгъл прати феновете на "кленовите листа" в екстаз с точното си попадение за 3:2. За да бъде драмата пълна обаче, съдиите около 2 минути преглеждаха ситуацията с победната шайба за засада, но в крайна сметка прецениха, че такава няма.

Конър Макдейвид асистира за първия и третия гол срещу Финландия, с което увеличи актива си на 13 точки в Милано - Кортина 2026 и постави нов рекорд за най-резултатен играч в едно издание на олимпийски игри със звездите от НХЛ. Досегашното върхово постижение беше дело на финландците Саку Койву и Теему Селане, които с по 11 точки помогнаха на "Суоми" за сребърните медали в Торино 2006 (тогава шампион стана Швеция).