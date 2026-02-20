Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

Днешният 14-и ден от Олимпийските игри в Милано-Кортина обещава да бъде един от най-динамичните. Седем комплекта медали ще бъдат раздадени, а освен това ще се проведат полуфиналните битки в хокея при мъжете.

Центърът на вниманието сутринта ще бъде в Ливиньо, където ще се проведат битките в ски-кроса при жените. Това е дисциплина, в която четири състезателки се борят рамо до рамо по трасе с препятствия, а финалите в ранния следобед ще определят медалистките.

След отлагането поради снеговалеж от четвъртък, днес ще се проведе финалът в ски акробатиката при мъжете.

Вечерта небето ще се озари от финалите в мъжкия халфпайп, където атлетите ще се борят за златото с невероятни трикове и амплитуда.

В залата в Милано напрежението ще достигне връхната си точка с финала на 1500 метра при жените в шорттрека. Освен това ще се проведат и сериите на 1500 метра в бързото пързаляне с кънки.

Стадионът за биатлон ще бъде домакин на масовия старт на 15 км при мъжете.

В Кортина д'Ампецо пък ще се разиграе бронзовият медал в кърлинга при мъжете. Един срещу друг ще се изправят отборите на Швейцария и Норвегия.

Денят ще бъде белязан и от грандиозните полуфинали в мъжкия хокей на лед. Сблъсъците между САЩ и Словакия, както и между Канада и Финландия, ще определят кои два отбора ще излязат в неделя за най-престижното злато в зимните спортове.

Днес ще се проведат и първите два манша в двойния бобслей при жените.

В този ден обаче няма българско участие, като следващото такова е в събота с масовия старт в женския биатлон и ски бягането на 50 км при мъжете.